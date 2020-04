Gecina : Activité au 31 mars 2020

o Constitution de la filiale dédiée regroupant plus de 3 Md€ de patrimoine et 107 collaborateurs o Apport approuvé par les Assemblées Générales des actionnaires et des porteurs d'obligations

o Bilan fort et flexible (fin 2019 : LTV 34% droits inclus, 4,5 Md€ de lignes de crédit non tirées couvrant l'ensemble des échéances de dette d'ici fin 2023)

Dans un environnement très incertain, Gecina fait cependant preuve de résilience, en raison des choix stratégiques faits ces dernières années de recentrage sur les zones les plus centrales de la Région parisienne, de l'affirmation de notre ambition sur le résidentiel et d'une gestion pro-active et prudente de notre bilan.

Méka Brunel, Directrice Générale : « Dans un contexte de crise sanitaire mondiale exceptionnelle depuis plus d'un mois maintenant, je suis particulièrement fière de la mobilisation dont ont su faire preuve les équipes de Gecina pour maintenir au cœur de leurs préoccupations l'activité du Groupe. Face à ces turbulences sans précédent, les collaborateurs de Gecina restent aujourd'hui à l'écoute de leurs clients les plus fragiles, ces TPE notamment dans l'univers du commerce, dont la surface financière réduite rend la traversée de la crise difficile et pour lesquelles nous consentons à l'annulation d'un trimestre de loyers.

Une performance solide sur un premier trimestre avant Covid-19

La solide performance enregistrée au premier trimestre 2020 traduit la pertinence des choix stratégiques que Gecina a faits ces dernières années (recentrage sur les zones de centralité, affirmation du résidentiel, rotation active du patrimoine, extraction de valeur sur les immeubles à forts potentiels, …).

Il convient cependant de préciser que les éléments de performance détaillés dans ce communiqué sont observés à fin mars 2020 et ne sont pas impactés par les effets du Covid-19, cette crise ayant émergé dans la deuxième moitié du mois de mars.

Le Groupe s'appuie sur un bilan solide, avec un ratio d'endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019 (n'intégrant pas les cessions réalisées depuis le début de l'année), renforcé par d'importantes lignes de crédits non tirées (4,5 milliards d'euros à fin 2019) permettant de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023. L'accès du Groupe au marché de la dette à court terme est resté satisfaisant permettant de renouveler et d'allonger la maturité de la dette à court terme. Par ailleurs, la résilience du patrimoine résidentiel et tertiaire concentré sur les zones les plus centrales de la Région parisienne avec plus de 80% des revenus locatifs sur le bureau qui proviennent de clients grands comptes représente un atout certain.

Dès les premières décisions du gouvernement, Gecina a octroyé des étalements de loyers ou des mensualisations visant à faciliter la gestion de la trésorerie de nos clients sur près de 13% des loyers du Groupe sur le bureau. Cet effort consenti par Gecina va au-delà des demandes des autorités, dans la mesure où le poids des TPE (entreprises de moins de 10 salariés) dont l'activité est à l'arrêt dans le contexte de la crise sanitaire actuelle est limité, représentant 1% de la masse locative totale sur le bureau. Ces TPE opérant sur les secteurs à l'arrêt feront l'objet d'annulation de loyers sur le deuxième trimestre, les charges et taxes restant dues. En matière d'encaissement de loyers, sur la base des loyers dus au 1er avril, hors reports, mensualisations et annulations octroyées, le taux de recouvrement s'élève à 84% à date. A la même date il y a un an, ce taux s'établissait à 91%.

Notons par ailleurs que la livraison des immeubles en cours de développement sera logiquement décalée dans la mesure où les chantiers sont aujourd'hui à l'arrêt.

Les incertitudes actuelles ne permettant cependant pas à ce stade d'appréhender les conséquences de cette crise, le Groupe Gecina a suspendu le 31 mars 2020 sa guidance pour l'année.

Des revenus locatifs bénéficiant des livraisons récentes et de la croissance organique des loyers qui compensent les effets de cessions et mises en restructuration

Revenus locatifs bruts 31-mars-19 31-mars-20 Variation (%) En millions d'euros Périm. courant Périm. constant Bureaux 132,9 136,3 +2,6% +4,0% Résidentiel traditionnel 26,4 26,4 +0,3% +1,3% Résidences étudiants 4,8 5,3 +9,6% +9,0% Total loyers bruts 164,1 168,1 +2,4% +3,7%

A périmètre courant, les loyers s'inscrivent en légère hausse de +2,4% en dépit de l'important effet des cessions réalisées en 2019 et 2020 (-7 M€) et des mises en restructuration (-2 M€). Cette performance traduit donc essentiellement l'effet des livraisons d'actifs réalisées en 2019 (+6 M€), de la croissance à périmètre constant (+5 M€) et des acquisitions réalisées fin 2019 et début 2020 (+2 M€).

A périmètre constant, la performance enregistrée atteint +3,7% à fin mars 2020. Cette amélioration provient non seulement d'une progression de l'indexation (+1,9%), ainsi que de l'effet positif de la réversion locative (+0,5%) se matérialisant sur les bureaux (avec une réversion faciale de +22%) comme sur les logements (de +7,2%) et d'une réduction de la vacance locative (+1,4%). La réversion faciale vient essentiellement du fait que les renouvellements et relocations sur le premier trimestre ont principalement eu lieu dans Paris intra- muros.