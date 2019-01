Gecina : Deux nouvelles nominations chez Gecina

Cyril MESCHERIAKOFFa rejoint Gecina le 2 janvier 2019 en qualité de Directeur Exécutif des Risques et de l'Audit Interne. Membre du comité exécutif, il est rattaché à Méka Brunel, Directrice Générale.

Ingénieur HEI, Cyril MESCHERIAKOFF, 46 ans, débute son parcours professionnel en 1996 au sein d'IBM qu'il intègre en qualité de Chef de projets sur les sujets d'Innovation Digitale. Il complète en parallèle sa formation à l'IAE par un DESS d'Administration des Entreprises et se dirige ensuite vers le conseil en rejoignant Price Waterhouse Coopers de 1999 à 2005 où il évolue au poste de Manager Senior en charge des sujets de Stratégie Opérationnelle pour le secteur financier. En 2006, il rejoint la banque d'investissement de la Société Générale au sein de laquelle il exerce plusieurs fonctions de vente et de management avant de prendre en charge en 2014 la Direction de l'Audit Interne du Groupe pour les Activités de Marchés et la Gestion d'Actifs.

Cyril MESCHERIAKOFF apporte 22 ans d'expérience dans le domaine de la finance et de l'audit interne pour poursuivre la démarche engagée par Gecina de renforcement de la maîtrise intégrée des risques au sein de l'ensemble de ses activités.

Sabine HILLENMEYERa rejoint également Gecina le 2 janvier 2019 en qualité de Directrice Innovation. Membre du comité de direction, elle est rattachée à Sabine Desnault, Directrice Exécutive R&D, Innovation et RSE

De nationalité franco-américaine, Sabine HILLENMEYER, 52 ans, diplômée d'HEC, bénéficie d'une expérience de 30 ans en stratégie, fusion-acquisition, marketing et innovation B2B, notamment dans le secteur industriel.

Après un début de carrière effectué chez Bain&Co, elle rejoint en 1993 le Groupe Lafarge au sein duquel elle exerce 7 ans en France puis

12 ans aux USA. Elle y occupe différents postes de directions fonctionnelles, dont celui de Senior Vice President Marketing et Innovation Groupe, et de directions opérationnelles, notamment en tant que directrice générale d'une division de Lafarge North America. En 2015, elle rejoint la banque d'investissement Messier, Maris & Associés en qualité de Senior Advisor, avant d'intégrer en 2017 le cabinet de conseil en stratégie digitale Kea-Euclyd, en tant que Partner Industrie.

Cette nouvelle nomination vient renforcer l'organisation de la direction R&D, Innovation et RSE dirigée par Sabine DESNAULT, avec la création du pôle Innovation - sous la responsabilité de Sabine HILLENMEYER - et du pôle RSE confié à Nicolas JANDOT. Responsable de projets RSE depuis 2017, Nicolas JANDOT devient ainsi Directeur RSE et rejoint également le comité de direction du Groupe.