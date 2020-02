Gecina : L1ve accueillera le siège social du Boston Consulting Group en France

Regulatory News:

Le Boston Consulting Group, prestigieux cabinet de conseil en stratégie, a pris à bail 80% des surfaces de l1ve au 75 avenue de la Grande Armée à Paris, soit 20 500 m² de bureaux et 3 000 m² de services. Ce bail d’une durée ferme de 12 ans prendra effet au plus tard au 4ème trimestre 2022.

Cet immeuble construit en 1964 est actuellement en cours de restructuration en économie circulaire, avec 394 tonnes d’émissions de CO2 évitées grâce au réemploi de 81 tonnes de matériaux. Le projet a été confié à l’agence Baumschlager Eberle Architekten dont l’ambition est de donner à l’édifice une nouvelle identité tout en respectant son ancrage historique.

L1ve est actuellement en lice en finale des MIPIM Awards 2020 dans la catégorie « Best Futura Project ».

« Nous sommes très heureux d’accueillir le Boston Consulting Group et ses équipes françaises dans l1ve. Par sa centralité, la qualité de ses espaces et sa démarche d’économie circulaire plus économe en carbone, l1ve incarne le prototype de l’immeuble de bureaux de demain : un lieu de vie vertueux au niveau environnemental, un outil de travail qui donne la part belle au bien-être et à la performance et un concentré de R&D permettant de déployer YouFirst – la marque servicielle de Gecina – à grande échelle » commente Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

« En choisissant l1ve pour son siège en France, le Boston Consulting Group va disposer d’un cadre unique et respectueux de l’environnement pour développer durablement sa culture d’innovation et continuer à attirer les meilleurs talents. Cet immeuble disposera d’espaces de travail collaboratifs et laissera une large place au végétal. Il s’agit d’un emplacement central au plus près des hubs de transports internationaux », indique Guillaume Charlin, Directeur général du bureau de Paris du Boston Consulting Group.

Dans cette opération, Gecina (Paris:GFC) était conseillée par le cabinet d'avocat Lacourte Raquin Tatar, Cushman & Wakefield et Hines. BCG était conseillé par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, Saguez & Partners, CBRE et Jones Lang LaSalle.

