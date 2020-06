Gecina : Lettre aux actionnaires

Être actionnaire

# JUIN 2020

Gecina mobilisée face à la crise sanitaire

Nous vous remercions vivement pour le soutien et la confiance que vous nous témoignez

Jérôme Brunel

Président du Conseil d'Administration - Jérôme Brunel

Méka Brunel

Chers Actionnaires,

Nous espérons que vos proches et vous-mêmes êtes en bonne santé dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. A celles et ceux d'entre vous qui malheureusement souffrent ou ont souffert, nous tenons à leur faire part de nos pensées cha-leureuses, en notre nom mais aussi au nom de toutes les équipes de Gecina.

La période que nous traver-sons est sans précédent, et le mot d'ordre pour faire face est la solidarité. C'est pour cette raison que dès le mois de mars nous nous sommes mobilisés en faveur de nos clients et de nos collabora-teurs bien sûr, mais aussi en faveur de l'effort national de solidarité en mettant, notamment, des logements étudiants à disposition de femmes victimes de violences conjugales et du personnel soignant. Vous découvrirez

Le mot d'ordre pour faire face à cette crise sanitaire est la solidarité

- Méka Brunel

en parcourant cette nouvelle Lettre aux action-naires l'ensemble des mesures que nous avons prises en ce sens.

Par ailleurs, vous le savez, nous avons tenu notre Assemblée Générale à huis clos, le 23 avril dernier. Nous aurions préféré vous retrouver au Pavillon Cambon comme cela était initialement prévu, malheureusement, les circonstances ne l'ont pas permis. Nous tenons toutefois à vous remer-cier vivement pour le soutien et la confiance que vous nous témoignez et que vous avez exprimés au travers de votre vote, qui a permis

notamment la filialisation de notre patrimoine résidentiel. Avec cette filialisation, notre Groupe est désormais en ordre de marche pour avancer sur sa stratégie résidentielle, pour pouvoir mieux répondre aux besoins de logement, de flexibi-lité, de services et aux grands enjeux environnementaux et sociétaux en développant une offre locative responsable et

de qualité à destination des classes moyennes.

les zones les plus centrales et défensives de la Région parisienne, une base de locataires diver-sifiée, un bilan solide et flexible, et un patrimoine résidentiel résilient, nous avons confiance en notre modèle. Mais dans le contexte actuel, nous nous devons de rester prudents, nous avons par conséquent suspendu, le 31 mars dernier, nos prévisions de résultats pour l'exercice 2020.

Nous vous donnons rendez-vous le 23 juillet prochain pour la publication, après bourse, des résultats du premier semestre. D'ici là, prenez bien soin de vous !

Administratrice Directrice Générale

Enfin, concernant notre acti-vité, nous avons enregistré une solide performance au premier trimestre 2020, tra-duisant la pertinence de nos choix stratégiques de ces der-nières années. Notre Groupe a un profil adapté permettant de faire face sereinement aux éventuelles conséquences à court ou moyen terme de cette crise. Avec un patrimoine de bureaux concentré dans

Analyser

3 questions à

Tous nos collaborateurs sont restés mobilisés au service de nos 100 000 clients

Nicolas Dutreuil

Directeur Général Adjoint en charge des Finances

Gecina a publié une performance solide sur le premier trimestre malgré les nombreuses cessions réalisées en 2019 et 2020 et les mises en restructuration, comment s'explique cette hausse ?

Nous avons en effet enregistré 168,1 M€ de loyers à fin mars, soit une hausse de +2,4% par rapport au premier trimestre 2019. Les livraisons d'actifs réalisées en 2019, la croissance à périmètre constant et les acquisitions faites fin 2019 et début 2020 sont venues compenser les pertes de loyers liées aux cessions et aux mises en restructuration.

Cette solide performance traduit la per-tinence des choix stratégiques que nous avons faits ces dernières années, que ce soit le recentrage de notre patrimoine sur les zones les plus centrales et donc les plus résilientes de la Région parisienne, mais aussi la restructuration d'actifs à fort potentiel de création de valeur, la rotation active de notre patrimoine et bien sûr l'affirmation de notre activité résidentielle. Il est important de préciser cependant que notre Activité au 31 mars, telle que

CHIFFRES CLÉS (au 31 mars 2020)

REVENUS LOCATIFS BRUTS

(en millions d'euros)

Bureaux Résidentiel Résidences étudiants TOTAL LOYERS BRUTS

31 mars 19 132,9 26,4

4,8

publiée, n'a pas été impactée par les effets du Covid-19, cette crise ayant émergé dans la deuxième moitié du mois de mars.

Quels sont les impacts du Covid-19 sur l'activité de Gecina ?

Pendant la période de confinement, l'en-semble de notre personnel administratif a travaillé à distance tandis que nos gar-diens d'immeubles et gestionnaires de résidences pour étudiants ont poursuivi leurs tâches habituelles en appliquant strictement les recommandations des autorités sanitaires et notamment les gestes barrières. Nous n'avons pas eu recours au chômage partiel. Tous nos collaborateurs sont restés mobilisés au service de nos 100 000 clients et utilisateurs.

Pour ce qui est de nos clients, plus de 80 % de nos revenus locatifs sur le bureau pro-viennent de clients grands comptes, les TPE et PME des secteurs dits « arrêtés »

représentent moins de 2 % de notre base locative tertiaire. Pour autant, nous nous sommes engagés auprès des entreprises les plus fragiles, au-delà des demandes du Gouvernement, en reportant ou

31 mars 20 136,3 26,4

5,3

Variation (%) Périm. Périm.

constant + 2,6 % + 0,3 %

+ 9,6 %

164,1

168,1

+ 2,4 %

mensualisant au cas par cas, les loyers, portant, au 23 avril 2020, sur près de 13% de notre masse locative bureau. Et pour nos locataires TPE dont l'activité s'est arrêtée sur décision administrative, notamment dans le commerce, nous avons décidé d'annuler les loyers hors charges et taxes du deuxième trimestre.

Enfin, notons que la livraison des immeubles en cours de développement devrait être logiquement décalée dans la mesure où les chantiers ont été mis à l'arrêt pendant la période de confinement.

Quel sera l'impact de la crise sanitaire sur les prévisions de résultat de Gecina pour 2020 ?

Nous avons enregistré une bonne perfor-mance au premier trimestre, nous avons une base de locataires diversifiée, un bilan solide et flexible, un ratio d'endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019, et d'im-portantes lignes de crédits non tirées qui nous permettent de couvrir la totalité de nos échéances de crédit jusqu'à fin 2023.

De forts atouts pour faire face sereine-ment aux éventuelles conséquences à court ou moyen terme de la crise sanitaire que nous traversons.

constant + 4,0 % + 1,3 %

+ 3,7 %

+ 9,0 %

Avec un bilan qui s'est renforcé ces der-nières années et un portefeuille dont l'exposition aux zones les plus centrales s'est accrue depuis 2015, Gecina est plus que jamais en mesure de faire face à la crise qui émerge. Cependant, les incerti-tudes actuelles liées au Covid-19 ne nous permettent pas à ce stade d'appréhender avec précision les conséquences de cette crise, c'est pour cette raison que le 31 mars dernier nous avons suspendu nos estima-tions de résultats pour l'exercice 2020.

accueillera le Boston Consulting Group

Gecina a annoncé le 10 février 2020, la pré-commercialisation de , immeuble en développe-ment situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris, au Boston Consulting Group (BCG).

Ce cabinet de conseil en stratégie a pris à bail 80 % des surfaces de l'immeuble, soit 20 500 m² de bureaux et 3 000 m² de services.

est actuellement en lice en finale des MIPIM Awards 2020 dans la catégorie « Best Futura Project ». Cette catégorie célèbre les projets de construction et de développement qui se distinguent sur le plan architec-tural, technique et environnemental.

Découvrez la vidéo de l1ve, finaliste des MIPIM Awards 2020. ici

Découvrez le nouveau Rapport Intégré Cette année, Gecina franchit une nouvelle étape dans sa communication en tant que société cotée en publiant un rapport intégré en introduction de son Document d'Enregistrement Universel (DEU) déposé auprès de l'AMF le 13 mars 2020.

Gecina signe deux nouveaux baux sur le 9/15 Matignon

En février dernier, Gecina a signé deux baux avec KKR et Eastdil Secured dans l'immeuble situé au 9/15 avenue de Matignon.

Ces deux transactions représentant une surface totale de 1 000 m² et un loyer facial de 900 €/m² traduisent la solide dynamique obser-vée dans les zones les plus centrales de Paris.

3 600 m² commercialisés à Paris et Cergy-Saint Christophe

Gecina a annoncé début mai avoir commercialisé 1 800 m² sur l'immeuble D de l'ensemble Biopark situé dans le 13e arrondissement de Paris au Groupe américain de services biopharmaceutiques, Parexel International et 1 800 m² sur le Campus Tertiaire Cergy-Saint Christophe auprès du Groupe La Poste et du Groupe ENSUP. Ces commercialisations ont été effectuées durant la période de confinement, traduisant ainsi la mobilisation des équipes de Gecina et le positionnement pertinent de son patrimoine immobilier.

Cession des immeubles Le Valmy et 54 Leclerc

Gecina a finalisé le 12 mars dernier la cession de l'immeuble Le Valmy situé dans l'Est parisien, à Primonial REIM, pour un montant de 216 M€ hors droits. Cet immeuble de 27 000 m² était principalement occupé par le Groupe BNP Paribas. Gecina avait acheté cet actif en 2006 pour 130 M€. Le Groupe a également fina- lisé, le 16 avril, la cession de l'immeuble situé au 54/56 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt pour 36,6 M€ hors droits. Cet immeuble de 3 900 m², était intégralement loué. Ces deux tran-sactions illustrent la capacité du Groupe à poursuivre sa stratégie de rotation de son patrimoine dans le contexte actuel.

Gecina obtient la note A au classement CDP

Le 21 janvier dernier, l'organisme international de référence en matière de changement climatique CDP (Carbon Disclosure Project) a publié son palmarès des grandes entreprises leaders en matière de transparence, d'engagement et de performance dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Cette année, 22 entreprises françaises figurent dans la liste des mieux notées. Gecina s'est vue attribuée la note maximale de A.

Cette note salue la politique ambitieuse de réduction de l'empreinte carbone que mène le Groupe depuis plusieurs années avec l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050.