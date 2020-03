Gecina : Modalités de mise à disposition ou de consultation du Document d'enregistrement universel 2019

Regulatory News:

Le Document d’enregistrement universel 2019 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 mars 2020.

Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de :

- Gecina (www.gecina.fr), dans la rubrique Investisseurs/ Publications et communiqués/ Rapports financiers et documents d’enregistrement universel ;

- l’AMF (www.amf-france.org).

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

- par courrier : Gecina – 16, rue des Capucines 75002 PARIS ;

- par mail : actionnaire@gecina.fr ;

- par téléphone : 0 800 800 976 (numéro vert appel gratuit).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

- le rapport financier annuel 2019 ;

- le rapport intégré 2019

- le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes ;

- les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- la déclaration de performance extra-financière.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 20 milliards d’euros à fin 2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé notamment d’actifs résidentiels. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

