Gecina : Nomination de Béatrice Judel en qualité de Directrice Commerciale et Marketing du pôle Résidentiel

Agée de 52 ans, Béatrice Judel, ingénieur ENSMA, bénéficie d'une expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la communication et de la vente dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des médias et des transports. Elle était depuis 2013 Directrice Marketing Digital et Communication de la branche immobilière du Groupe Pierre&Vacances-Center Parcs.

Béatrice Judel démarre sa carrière chez Air France où elle assure un rôle de responsable des ventes et d'assistance à maîtrise d'ouvrage (1988-1999). Elle évolue ensuite en tant que Directrice Commerciale Diffusion pour le journal Le Parisien dans le groupe des Editions de Presse Philippe Amaury avant de rejoindre, en 2005, Servisair (Groupe Derichebourg) en qualité de Directrice Business Development European Airlines. En 2007, elle devient Directrice Marketing, Commerciale et Communication des Taxis Bleus. En 2010, elle rejoint à nouveau le Groupe des éditions de presse Philippe Amaury comme Directrice Commerciale Publicité pour les éditions du Parisien et du journal L'Équipe au cœur de la régie Amaury Média.