Gecina : acquiert un ensemble résidentiel au cœur de Paris

Gecina (Paris:GFC) réalise sa première acquisition sur le résidentiel au travers de sa filiale créée à cet effet, répondant à l’ambition du Groupe de s’inscrire en faveur du logement locatif dans la durée.

Il s’agit d’un immeuble situé au 66 rue de Ponthieu dans le 8ème arrondissement de Paris, composé de 52 lots et commerces de pied d’immeuble pour un prix de 33,1 M€ HD et une surface proche de 4 100 m².

Le Groupe confirme ainsi son intention de déployer son savoir-faire en fonction des opportunités, sur les marchés résidentiels porteurs à Paris, en Région parisienne et dans des métropoles régionales.

Dans cette opération, Gecina était conseillée par le cabinet d’avocats LPA-CGR et l’étude notariale Wargny-Katz.

Méka Brunel, Directrice Générale : « Cette opération est un signe tangible du retour résolu de Gecina sur le marché résidentiel locatif pour contribuer, sur le long terme, au parcours résidentiel des personnes. Nous y déploierons les moyens du Groupe en matière de RSE, de technologies d’exploitation innovantes et de relation-client grâce à YouFirst Residence.

Avec la filialisation de notre activité résidentielle, nous allons poursuivre cet élan et le renforcer. Nous restons donc opportunément attentifs aux possibilités de croissance et de création de valeur qui se présenteraient à nous sur ce secteur. »

