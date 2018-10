Gecina : acquisition en VEFA d'une résidence étudiants

19/10/2018 | 07:38

Gecina annonce l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) d'une résidence pour étudiants auprès d'Icade Promotion et du groupe d'enseignement supérieur Ynov, résidence dont l'ouverture est prévue pour la rentrée universitaire 2021.



Située aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine, elle s'inscrit au sein du campus d'une future école du groupe Ynov spécialisée dans les métiers du numérique, du cinéma et de l'audiovisuel, accompagné de la création d'un gymnase municipal et d'un jardin public.



Cette résidence sera certifiée NF Habitat HQE Excellent, comptera 367 lits et près de 450 m² d'espaces communs (salle de sport, salles de travail, etc.). Le montant de l'investissement total s'élève à 41 millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.