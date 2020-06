Gecina : commercialise 1 300 m² au 27 rue de la Ville l'Evêque dans le QCA parisien

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) est heureuse d’accueillir dans l’immeuble situé au 27 rue de la Ville l’Evêque dans le QCA parisien un Groupe du CAC 40 sur une surface de 1 300 m². Les plateaux seront mis à disposition fin août 2020 à la suite d’un programme de travaux permettant de repositionner l’immeuble aux meilleurs standards de marché.

Cette transaction fait ressortir une réversion positive significative par rapport aux précédents locataires, témoignant ainsi de l’attractivité des immeubles de qualité et de la bonne tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la région parisienne et notamment de la ville de Paris.

Valérie Britay, Directrice exécutive Bureaux : « Cette signature traduit à la fois la mobilisation des équipes de Gecina, dans un contexte sanitaire complexe et également la dynamique du marché qui reste favorable, notamment dans les zones les plus centrales de la Région parisienne ».

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 20 milliards d’euros à fin 2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé notamment d’actifs résidentiels. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement, au soutien de toutes les formes de handicap, à la préservation du patrimoine et à l’accès au logement pour le plus grand nombre.

