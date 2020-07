Gecina : commercialise 2 900 m² aux 136 et 138 bis rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement de Paris

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a finalisé la signature de deux baux d’une durée ferme de 6 ans avec le Groupe Winamax, leader français des paris sportifs et poker sur Internet, sur les immeubles situés au 136 et 138 bis rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement de Paris portant, sur un total de près de 2 900 m².

Gecina sécurise ainsi la visibilité locative pour les années qui viennent sur ces deux immeubles qui resteront continuellement occupés sans phase de vacance transitoire.

Cette transaction fait également ressortir une réversion positive significative par rapport aux précédents baux, témoignant ainsi de l’attractivité des immeubles de qualité et de la bonne tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la Région parisienne et notamment de la ville de Paris.

