Gecina : confiant pour ses objectifs 2019 dans un marché du bureau toujours porteur

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a réitéré mercredi "avec confiance" son objectif de croissance du résultat récurrent net (RRN) en 2019, malgré un recul de ses revenus bruts au premier trimestre.

Entre janvier et mars, Gecina a encaissé des loyers bruts de 164,1 millions d'euros, contre 168,5 millions d'euros au cours de la même période un an plus tôt, soit un recul de 2,6% à périmètre courant.

Le groupe a expliqué ce recul essentiellement par "l'effet des cessions d'actifs non stratégiques et des mises en restructurations, partiellement compensé par les livraisons d'actifs et la croissance à périmètre constant". Les loyers bruts ont progressé 2,3% à périmètre constant.

Les revenus du crédit-bail et des hôtels ont représenté 5,2 millions d'euros et 9,2 millions d'euros respectivement, portant le total des revenus trimestriels à 178,5 millions d'euros, contre 183,9 millions d'euros un an plus tôt, soit un recul de 2,9% à périmètre courant.

Par segment, les revenus locatifs de bureaux se sont inscrits en baisse de 3,1%, les importants actifs livrés en 2018 ayant en grande partie compensé l'important volume de cessions réalisées.

A périmètre constant, les loyers de bureaux ont progressé de 2,5%. Ils ont bénéficié "d'une indexation en progression et d'une réversion locative traduisant la bonne tenue des marchés de références de Gecina, sécurisée au travers de renouvellements, renégociations et relocations", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur le premier trimestre, Gecina a réalisé ou sécurisé 149 millions d'euros de cessions, dont 74 millions d'euros actées. En outre, 75 millions d'euros de cessions supplémentaires étaient au 31 mars sous promesse de vente.

Cependant, "les livraisons de projets réalisées en 2018 et celles attendues en 2019 devraient permettre de compenser en grande partie les effets des cessions réalisées en 2018, des pertes de loyers attendues sur les actifs transférés ou à transférer au pipeline et de la baisse des frais financiers capitalisés", a expliqué Gecina.

Par ailleurs, le marché du bureau "est toujours porteur notamment dans Paris", a ajouté la foncière, au vu d'une "offre immédiate en baisse de 7% sur la région parisienne et de 11% dans la ville de Paris, à son plus bas niveau historique".

Gecina réitère ainsi "avec confiance" ses objectifs 2019. Le groupe confirme que son résultat récurrent net (RRN) part du groupe par action devrait s'inscrire en 2019 en hausse l'ordre de 2%, soit autour de 5,70 euros à 5,75 euros par action.

Cette prévision s'entend hors effets potentiels d'acquisitions ou cessions non engagées à fin 2018, et en excluant les effets des cessions réalisées sur le périmètre historique d'Eurosic à la suite de son acquisition.

