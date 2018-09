Gecina : conforté en tête du classement GRESB

14/09/2018 | 12:09

Gecina indique conforter sa place de première foncière cotée de bureaux en Europe dans le classement international GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises immobilières.



Il obtient un résultat global de 92/100 et un statut de 'Green Star', la plus haute catégorie du classement GRESB, pour la sixième année de suite et se distingue sur les volets 'Management' et 'Policy & Disclosure' avec la note maximale de 100 points.



'Le classement GRESB valide notre plan 'Objectif 2020', doté de quatre priorités (bien-être, biodiversité, bas carbone et économie circulaire) et récompense la forte implication de l'ensemble des équipes au quotidien', commente la directrice générale Méka Brunel.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.