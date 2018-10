Gecina : distingué trois fois lors des Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise de L’ AGEFI pour ses réalisations en matière de gouvernance

Organisés par L'AGEFI en partenariat avec Ethics&Board, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, les Grands Prix du Gouvernement d'Entreprise sont une référence pour distinguer les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de transparence au sein des entreprises de l'indice SBF120.

Cette triple distinction salue les actions engagées ces dernières années par Gecina et son Conseil d'Administration pour répondre aux exigences croissantes des investisseurs, avec notamment :

une politique de diversité et de mixité de la gouvernance en pointe et reconnue, avec une parfaite parité homme/femme au sein du Conseil à hauteur de 50% ;

un Conseil d'Administration composé de plus de 60% d'administrateurs indépendants ;

une forte implication des administrateurs avec 100 % de taux de participation aux réunions ;

une politique active de gestion des risques et de conformité intégrée aux processus décisionnels et opérationnels de la société.

« L'ensemble des collaborateurs de Gecina sont fiers de ces distinctions et heureux de former sous l'égide du Conseil d'Administration et de son Président, Bernard Carayon, une entreprise performante dans tous les domaines dont la gouvernance. Cette triple distinction repose sur les choix structurants de gouvernance opérés par Gecina lors des dernières années notamment une stricte parité au Conseil, une mobilisation sans faille de ses administrateurs et une politique active de gestion des risques. Cette prise en compte des évolutions sociétales et des attentes de nos actionnaires permet à Gecina de poursuivre la transformation de la Société. Le choix de la centralité, d'une stratégie « total return », l'acquisition d'Eurosic avec un pipeline de développement inégalé en Europe, la confirmation de notre ambition renouvelée dans le résidentiel sont autant d'orientations qui ont pu s'appuyer sur une gouvernance forte dans la durée » commente Méka Brunel, Administratrice Directrice Générale de Gecina.