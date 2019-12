Gecina : en hausse, un broker en soutien

03/12/2019 | 12:51

Le titre Gecina avance de +0,2% ce matin, porté par l'analyste Oddo BHF qui a revu à la hausse son objectif de cours, passant de 157 à 167 euros, appréciant 'un volume de transactions 2019 qui apporte du confort sur la valorisation', après une nouvelle cession d'un actif non-stratégique pour 185 millions d'euros.



'Ces derniers événements confirment la pertinence de la stratégie du modèle stratégique de Gecina consistant notamment à recentrer son portefeuille sur les zones les plus centrales en vue de renforcer la résilience, la centralité et la rareté de son patrimoine et à mettre en place une stratégie de Total return via la mise en restructuration d'une partie de son portefeuille qui vise à permettre d'ici 2023 une augmentation des loyers de près de 20% et une création de valeur que nous estimons à 7,2% par action', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi sa recommandation 'achat' sur le titre. La nouvelle cible fait pour sa part apparaître un potentiel de hausse de +7%.





