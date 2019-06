Gecina : finalisation de l'offre de rachat obligataire

04/06/2019 | 18:13

Le groupe Gecina annonce avoir finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 22 mai, portant sur trois souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d'euros (maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et coupon moyen de 2,0%).



'Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 22 mai dernier, d'un montant de 500 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe (+0,8 année, toutes choses étant égales par ailleurs), dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal', indique le groupe.





