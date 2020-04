Paris, le 16 avril 2020

Gecina finalise la cession du 54/56 avenue du Général Leclerc à

Boulogne-Billancourt pour 36,6 M€ hors droits

Cet immeuble de bureaux multilocataires intégralement occupé et développant près de 3 900 m² à Boulogne-Billancourt a été cédé pour 36,6 M€ hors droits, avec une prime sur les dernières expertises libres.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par Savills dans le cadre d'un mandat co- exclusif avec Cushman & Wakefield et par l'étude Cheuvreux.

Méka Brunel, Directrice Générale : « Gecina poursuit sa stratégie de rotation de son patrimoine dans le contexte actuel ».

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 20 milliards d'euros à fin 2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d'un pôle de diversification composé notamment d'actifs résidentiels. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs, qui s'engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l'évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement, au soutien de toutes les formes de handicap, à la préservation du patrimoine et à l'accès au logement pour le plus grand nombre.

