Gecina : lancement d'une 'marque relationnelle'

07/12/2018 | 09:53

Le groupe Gecina annonce ce jour le lancement de YouFirst, sa marque relationnelle pour l'ensemble de ses clients (bureau, collaboratif, résidentiel et étudiant).



'Notre objectif est de favoriser un continuum d'expériences pour nos utilisateurs et de créer une relation dans la durée et d'une activité à l'autre. Ce projet repose enfin sur l'investissement dans les compétences de l'ensemble de nos équipes et sur la transformation digitale de l'entreprise', explique Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.



Le groupe a en parallèle annoncé une nouvelle identité visuelle pour Gecina. Cette dernière restera la marque corporate, dédiée aux relations institutionnelles du groupe.





