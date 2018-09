Gecina : nomination dans le pôle résidentiel

04/09/2018 | 09:13

Gecina annonce l'arrivée de Béatrice Judel en tant que directrice commerciale et marketing du pôle résidentiel le 1er septembre 2018. Membre du comité de direction, elle est rattachée à Franck Lirzin, directeur exécutif résidentiel du groupe.



'Béatrice Judel bénéficie d'une expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la communication et de la vente dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des médias et des transports', souligne le groupe immobilier.



Elle était depuis 2013 directrice marketing digital et communication de la branche immobilière du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, après avoir travaillé chez le Groupe des éditions de presse Philippe Amaury.



