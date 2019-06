Gecina : nouveau bail pour l'immeuble Be Issy

19/06/2019 | 07:36

Gecina annonce accueillir le cabinet de conseil Leyton sur près de 3.700 m² de bureaux de l'immeuble Be Issy situé à Issy-les-Moulineaux, dans le cadre d'un nouveau bail d'une durée de neuf ans qui prendra effet le 15 septembre prochain.



'Il complète l'occupation sur cet immeuble avec les sociétés Séqens et Edenred, portant ainsi à près de 80% le taux de commercialisation de cet actif', souligne la Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC).



Livré au second semestre 2018, Be Issy bénéficie de la proximité du Tramway T2 et du RER C, auxquels s'ajoutera la Ligne 15 de métro du Grand Paris Express en 2025. Il est l'un des premiers immeubles à bénéficier du label BEPOS (immeuble à énergie positive).



