Gecina : offre de rachat sur trois souches obligataires

22/05/2019 | 10:59

Gecina annonce le lancement d'une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes, de 500 millions d'euros, à échéance 2021, de 300 millions à échéance 2023 et de 500 millions à échéance 2024.



Le groupe immobilier précise que ces trois emprunts offrent respectivement des coupon de 1,75%, 2,875% et 2,00%, et que leurs encours s'élèvent à ce jour à 185,8 millions, 210,3 millions et 500 millions d'euros.



L'offre de rachat est notamment conditionnée à un montant maximal d'acceptation. Ses résultats seront annoncés le 4 juin, sous réserve des modifications résultant de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de l'offre.



