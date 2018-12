Gecina : précommercialise 45% de l’immeuble IBOX à Paris

L'immeuble, qui déploie plus de 19 000 m² sera livré au premier trimestre 2019, et bénéficiera d'une desserte optimale de transports en commun avec le Hub de la Gare de Lyon. Au-delà des certifications HQE Exceptionnel, LEED Gold et BBC rénovation, cet actif sera l'un des premiers immeubles du Groupe à bénéficier de la certification WELL « gold » relative au bien-être des utilisateurs, et « Facteur 4 » traduisant la division par 4 de la consommation d'énergie.

Avec ces nouvelles transactions, le taux de commercialisation des actifs livrés sur 2018 et 2019 atteint désormais 75%, confirmant l'appétit pour les immeubles de bureaux neufs ou restructurés situés au cœur de la ville de Paris.

Méka Brunel, Directrice générale : « Nous sommes très heureux d'accueillir ces locataires de premier plan au sein d'IBOX, un immeuble qui illustre l'ambition de Gecina d'accompagner la transformation du cœur de la ville avec des projets vertueux tant d'un point de vue environnemental que du bien-être de ses occupants. »