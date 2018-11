Gecina : premier bail signé pour l'immeuble 'Be Issy'

30/11/2018 | 08:10

Gecina indique avoir signé avec un premier locataire, Séqens, un bail ferme de 10 ans prenant effet le 15 juin 2019 et portant sur 10.400 m² de l'immeuble 'Be Issy' à Issy-les-Moulineaux, transaction qui porte le taux de commercialisation de l'immeuble à 41%.



Livré au deuxième semestre 2018, il bénéficie d'un accès aux infrastructures existantes de transport en commun (Tramway T2, ligne 12 du Métro et RER C) qui seront complétées par la nouvelle ligne de métro du Grand Paris Express (Ligne 15).



Cet actif délivrera en outre une très haute performance énergétique : il sera l'un des premiers immeubles à bénéficier du label BEPOS (immeuble à énergie positive), et de la certification WELL relative au bien-être des utilisateurs.



