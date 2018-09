Gecina : première dans le classement GRESB 2018 des foncières de bureaux cotées en Europe

Gecina obtient un résultat global de 92/100 et un statut de « Green Star », la plus haute catégorie du classement GRESB, pour la sixième année consécutive. Le Groupe se distingue particulièrement sur les volets « Management » et « Policy & Disclosure » en obtenant la note maximale de 100 points. Gecina connait également une progression significative de sa note sur le volet « Building Certifications » et « Monitoring & Environmental Management System » avec respectivement un gain de 4 et 3 points. Avec ces résultats, Gecina affirme sa détermination à mettre en œuvre, avec succès, son plan « Objectif 2020 » et à respecter ses engagements RSE et les critères ESG inclus dans la signature des contrats de crédit responsable avec ING France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB).

« Cet excellent résultat traduit nos engagements en matière de développement durable et de création de valeur à long terme pour nos clients et l'ensemble de nos parties prenantes. Le classement GRESB valide notre plan « Objectif 2020 », doté de quatre priorités (bien-être, biodiversité, bas carbone et économie circulaire) et récompense la forte implication de l'ensemble des équipes au quotidien » commente Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

Lors de la conférence annuelle de l'EPRA (European Public Real Estate Association) à Berlin, Gecina s'est vue décerner, une nouvelle fois, deux Gold Awards dont la médaille d'Or des Sustainability Best Practices Recommendations (SBPR) Awards. Cette distinction vient saluer la qualité et la transparence de la communication extra-financière du Groupe.