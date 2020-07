Gecina : prévoit un résultat récurrent net compris entre 5,55 euros et 5,70 euros en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a annoncé jeudi de nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2020 après que son résultat net récurrent (RRN) par action soit resté quasiment stable au premier semestre.

La société estime désormais que son RRN par action pour l'année en cours devrait se situer entre 5,55 euros en cas de "scénario dégradé" et une estimation haute de 5,70 euros, proche de l'hypothèse initiale d'avant la crise du Covid-19.

Face à l'incertitude liée aux effets de la pandamie, Gecina avait suspendu fin mars ses prévisions pour 2020.

Avant que ne survienne la crise, la société visait une hausse de 2% en 2020 de son RRN retraité de l'effet des cessions réalisées en 2019, soit une baisse de 2,5% sans retraitement.

"Les marques de résilience au cours du deuxième trimestre, sur les marchés immobiliers de référence de Gecina, permettent au groupe de préciser ses attentes pour l'exercice en cours, malgré les incertitudes", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Au 30 juin, le résultat net récurrent de la société, première foncière cotée de bureaux en Europe, s'est inscrit à 215,9 millions d'euros, contre 218,8 millions d'euros un an plus tôt. Par action, le résultat s'est établi à 2,94 euros, contre 2,96 euros au cours de la période correspondante de 2019.

Gecina a indiqué que ses loyers avaient augmenté de 1,7% à données publiées et de 2,9% à périmètre constant, pour s'inscrire à 336,1 millions d'euros au 30 juin 2020. A périmètre constant, les loyers de bureaux ont progressé de 3,6%.

Le consensus des analystes interrogés par Factset tablait sur un résultat récurrent net par action de 2,89 euros et des loyers bruts de 323,4 millions d'euros.

"Sur l'ensemble du premier semestre, 95% des loyers de bureaux et résidentiels sont d'ores et déjà encaissés" et le "rythme de collecte au troisième trimestre qui s'améliore par rapport au deuxième trimestre" a souligné Gecina.

A la fin juin, l'Actif net réévalué (ANR) de continuation, exprimé aux normes de l'European Public Real Estate Association (EPRA), est ressorti à 175 euros par action, en hausse de 5,1% sur un an.

Gecina présentait à fin juin un ratio d'endettement loan to value de 33,2%. Le groupe disposait également d'une importante liquidité de 4,9 milliards d'euros, dont 4,4 milliards de lignes de crédit non tirées, "couvrant l'intégralité des échéances de financement jusqu'à fin 2023", a précisé la société.

Depuis le début de l'année Gecina a cédé ou sécurisé la vente de près de 356 millions d'euros d'actifs dont 352 millions d'euros ont d'ores et déjà été finalisées.

En termes de "pipeline", la foncière a indiqué disposer de 1,9 milliard d'euros de projets engagés, soit 17 projets au total, avec des livraisons prévues entre 2020 et 2023.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

