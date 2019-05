Gecina : repli limité avec des propos d'analyste positifs

23/05/2019 | 14:36

Gecina ne cède que 0,6% et superforme la tendance à Paris, sur fond de propos d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 150 euros, pointant un placement obligataire et une offre de rachat sur souches obligataires existantes.



'Profitant pleinement du maintien d'un environnement de taux bas, Gecina optimise ici sa structure financière et se met à l'abri en vue d'une éventuelle future hausse des taux d'intérêt', souligne l'analyste.



Le bureau d'études attend de ces opérations un impact potentiel en année pleine sur le cash-flow net courant de 0,04 euro par action, et ajoute que 'Gecina est déjà reconnu pour avoir un des patrimoines les plus résilients parmi les foncières cotées'.



