Gecina : révision en hausse d'objectifs 2019

19/07/2019 | 07:53

Hors effets des cessions réalisées sur le périmètre Eurosic à la suite de son acquisition, Gecina anticipe maintenant que le RRN part du groupe par action 2019 en hausse de plus de 3% soit entre 5,80 et 5,85 par action (contre 5,70 à 5,75 euros jusqu'alors).



Le groupe immobilier publie un Résultat Récurrent Net (RRN) par action en hausse de +2,5% au premier semestre 2019 (hors effets des cessions non stratégiques 2018 provenant du périmètre Eurosic) et un ANR EPRA de 169,8 euros par action, en hausse de 8% sur un an.



Les revenus locatifs bruts ressortent à 330,6 millions d'euros, en baisse de 1,4% principalement en raison de l'exécution d'un programme de cessions, et en hausse de 2% à périmètre constant, marquant une surperformance notable au-delà de l'indexation.



