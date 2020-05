Gecina : signe 3.600 m2 de nouveaux baux auprès des groupes Parexel, La Poste et ENSUP

Données financières (EUR) CA 2020 644 M EBIT 2020 506 M Résultat net 2020 123 M Dette 2020 7 126 M Rendement 2020 4,48% PER 2020 36,4x PER 2021 14,0x VE / CA2020 24,6x VE / CA2021 23,7x Capitalisation 8 751 M Graphique GECINA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GECINA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 140,42 € Dernier Cours de Cloture 119,10 € Ecart / Objectif Haut 59,5% Ecart / Objectif Moyen 17,9% Ecart / Objectif Bas -34,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Méka Brunel Chief Executive Officer & Director Jérôme Brunel Chairman Nicolas Dutreuil CFO, Executive Director-Finance & Deputy CEO Sabine Desnault Executive Director-Research & Development Jean-Jacques Duchamp Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GECINA -25.38% 9 627 ICADE -27.72% 5 706 MIRVAC GROUP -4.17% 5 237 GPT GROUP -5.93% 4 775 SAFEHOLD INC. 30.00% 2 674 SEKISUI HOUSE REIT, INC. -0.15% 2 632