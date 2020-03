A cet égard, le groupe Gecina souhaite saluer l'engagement continu et la mobilisation remarquable de ses collaborateurs et rappeler sa confiance dans leurs capacités à faire face à cette situation exceptionnelle. Les personnels du siège continuent à opérer en télétravail pour maintenir la relation avec nos clients et nos prestataires dans ce contexte difficile. La continuité de l'activité est également assurée au quotidien par les gardiens, employés d'immeubles et gestionnaires de résidences étudiants qui sont mobilisés auprès de nos clients dans les résidences pour les accompagner dans le contexte de confinement. Ils contribuent par ailleurs à organiser la solidarité entre voisins dans nos résidences et bénéficieront pour leur part d'une prime de 1 000 euros net sur leur paie d'avril. Le règlement de l'intéressement et de la participation se fera également dans les conditions habituelles pour l'ensemble des collaborateurs.

Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs semaines, le Groupe a pris de nombreuses mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires depuis le 27 février. Elles ont été complétées depuis par des mesures détaillées dans un communiqué de presse du 23 mars visant à contribuer à l'endiguement du Coronavirus et une participation proactive et accrue à l'effort de solidarité nationale.

fin 2019, renforcé par d'importantes lignes de crédits non tirées (4,5 milliards d'euros à fin 2019) permettant de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023, et reste confiante dans la résilience relative de son patrimoine résidentiel et tertiaire concentré sur les zones les plus centrales de la Région parisienne avec plus de 80% des revenus locatifs sur le bureau qui proviennent de clients grands comptes.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à suivre l'Assemblée Générale à l'heure convenue par audio ou par vidéo conférence sur le site internet de Gecina, et d'exprimer leur droit de vote en utilisant les dispositifs de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance ou via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou en donnant pouvoir au Président (www.gecina.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales).

