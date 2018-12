Gecina : trois baux signés pour l'immeuble IBOX

11/12/2018 | 08:16

Gecina indique avoir signé trois baux avec AccorInvest, Dataiku et Exponens Conseil & Expertise comptable portant sur 45% de l'immeuble IBOX situé dans le XIIème arrondissement de Paris, baux qui prendront effet entre début avril et mi-juillet 2019.



L'immeuble, qui déploie plus de 19.000 m², sera livré au premier trimestre 2019. Situé près de la Gare de Lyon, il bénéficiera des certifications WELL 'gold' (bien-être des utilisateurs) et Facteur 4 (division par quatre de la consommation d'énergie).



Avec ces nouvelles transactions, le taux de commercialisation des actifs livrés sur 2018 et 2019 atteint désormais 75%, 'confirmant l'appétit pour les immeubles de bureaux neufs ou restructurés situés au coeur de la ville de Paris'.



