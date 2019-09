Gecina : trois nouveaux contrats de crédits responsables

13/09/2019 | 07:57

Gecina annonce trois nouveaux contrats de crédits responsables avec BNP Paribas, Natixis et Société Générale, pour 660 millions d'euros, prenant la forme de nouvelles lignes bancaires ou de transformation de ligne bancaire classique en ligne de crédit responsable.



Combiné avec les lignes mises en place en 2018 avec ING France et Crédit Agricole CIB, le volume des contrats de crédits responsables s'élève désormais à 910 millions d'euros, soit plus de 20% du portefeuille de lignes bancaires du groupe immobilier.



Les conditions financières de ces contrats de crédit seront indexées sur la performance en termes de Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), évaluée sur la base de l'évolution des indicateurs clés utilisés par Gecina.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.