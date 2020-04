Gecina : voit ses revenus augmenter de 2,4% au T1 mais ne fait pas de prévisions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a confirmé jeudi qu'elle n'était pas en mesure d'établir des objectifs financiers cette année dans le contexte économique dégradé de la pandémie de Covid-19 alors qu'elle a enregistré une hausse de 2,4% de ses revenus bruts au premier trimestre.

Le groupe avait prévenu le 31 mars dernier qu'il suspendait sa prévision financière pour estimer de manière précise l'impact de la crise sur ses activités.

Entre janvier et mars, Gecina a encaissé des loyers bruts de 168,1 millions d'euros, contre 164,1 millions d'euros, au cours de la même période un an plus tôt, soit une hausse de 3,7% à périmètre constant.

Le groupe immobilier a expliqué cette progression par "le très faible taux de vacance" de son patrimoine de bureaux. Il a également souligné que les entreprises des secteurs dont l'activité avait été arrêtée administrativement pour empêcher la propagation du virus, "représentent moins de 2% de la base locative tertiaire".

A la demande du gouvernement, Gecina a récemment accepté d'annuler les loyers hors charges et taxes du deuxième trimestre de ces locataires TPE, en particulier dans le commerce.

Sur le premier trimestre, Gecina a par ailleurs réalisé ou sécurisé 347 millions d'euros de cessions. Pour préserver ses liquidités, le groupe a également confirmé sa décision de ramener son dividende annuel à 5,30 euros par action au lieu des 5,60 euros annoncés en février.

"Dans un environnement très incertain, Gecina fait preuve de résilience, en raison des choix stratégiques faits ces dernières années de recentrage sur les zones les plus centrales de la Région parisienne, de l'affirmation de notre ambition sur le résidentiel et d'une gestion pro-active et prudente de notre bilan", a commenté la directrice générale de Gecina, Meka Brunel, cité dans un communiqué.

