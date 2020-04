Jérôme Brunel nommé Président du Conseil d'administration de Gecina Intégralité des résolutions à titre ordinaire approuvée et 14 sur 15 à titre extraordinaire Création de deux Comités : Comité conformité et éthique et Comité responsabilité sociétale et environnementale

Jérôme Brunel est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit public obtenue à l'Université de Paris-Assas, ancien élève de l'ENA (1980) et de l'INSEAD (AMP - 1990). Entré au Crédit Lyonnais fin 1990, Jérôme Brunel occupe successivement plusieurs postes de directions opérationnelles en France puis à l'International en Asie et en Amérique du Nord avant d'en devenir Directeur des Ressources Humaines en 2001. Il est ensuite nommé Directeur des Ressources Humaines du Groupe Crédit Agricole lors de la fusion entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais en 2003. Il occupe par la suite successivement les postes de Directeur du Pôle Caisses Régionales et Responsable du Capital Investissement de Crédit Agricole SA, de Directeur de la Banque Privée et de Directeurs des Affaires Publiques de Crédit Agricole SA. Il était Secrétaire Général du Groupe jusqu'à son départ à la retraite au 31 décembre 2019.

Les compétences de Jérôme Brunel, en particulier en matière de Gouvernance, Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et affaires publiques, représentent un atout complémentaire fort des compétences existantes dans le Conseil d'administration de Gecina.

L'Assemblée Générale et le Conseil d'administration remercient chaleureusement M. Bernard Carayon pour ses contributions et ses actions réalisées au cours de son mandat de Président du Conseil d'administration.

Elle a approuvé l'ensemble des résolutions à titre ordinaire et 14 des 15 résolutions à titre extraordinaire. Seule, la vingtième résolution qui portait sur la modification de l'article 9, alinéas 1 et 2 des statuts - Franchissement de seuil et Information a été rejetée.

L'Assemblée Générale Mixte de Gecina s'est tenue à huis clos le 23 avril 2020, du fait du contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus et à la décision du Conseil d'administration du 31 mars 2020, sous la présidence de M. Bernard Carayon.

Création de deux Comités : Comité conformité et éthique et Comité

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé, sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, la constitution de deux nouveaux Comités, en complément du Comité d'Audit et des Risques, du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations et du Comité Stratégique et d'Investissement :

Un Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ; et

Un Comité Conformité et Ethique.

Ces deux sujets étaient auparavant traités soit par le Comité d'Audit et des Risques soit par le Comité Stratégique et d'Investissement. Le Conseil d'administration a considéré dès février 2020 que ces deux sujets essentiels devaient être traités de façon plus détaillée par des Comités spécialisés.

La création du Comité RSE démontre la volonté forte de Gecina de continuer à mettre les enjeux RSE au cœur de sa stratégie et de son modèle de création de valeur et les solides compétences des Administrateurs qui y ont été nommés constituent un atout indéniable pour Gecina pour placer ces enjeux au plus haut niveau. Ce Comité sera chargé de donner des avis et recommandations au Conseil d'administration sur les engagements et les orientations du Groupe en matière de RSE, leur cohérence avec les attentes des parties prenantes et le suivi de leur déploiement.

La création du Comité Conformité et Ethique permet à Gecina de s'inscrire en ligne avec les meilleures pratiques de place en matière de lutte anticorruption et à la diffusion de référentiels applicables à la prévention de la corruption. L'expertise de ses membres permettra de traiter ces sujets selon les meilleurs standards de la place. Ce Comité aura la responsabilité d'émettre des avis et recommandations au Conseil d'administration sur l'ensemble des sujets au sein de Gecina relatifs à la conformité anticorruption et à l'éthique ainsi qu'à la protection des données à caractère personnel.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, composé de 11 membres, dont 45% de femmes, comporte 64% d'Administrateurs indépendants :

M. Jérôme Brunel (1) , Président

, Président Mme Méka Brunel, Directrice Générale

M. Bernard Carayon (1)

Mme Laurence Danon Arnaud (1)

Mme Dominique Dudan (1)

Mme Gabrielle Gauthey (1)

M. Claude Gendron

Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier

M. Jacques-Yves Nicol (1)

Jacques-Yves Nicol Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Jean-Jacques Duchamp Mme Inès Reinmann Toper (1) Administrateurs indépendants

Composition des Comités

Le Conseil d'administration a décidé de revoir la composition des différents Comités, notamment pour tenir compte de la création des deux nouveaux Comités précités. La composition de chacun des Comités est désormais la suivante :

Comité Stratégique et d'Investissement (4 administrateurs dont 1 administrateur indépendant)

M. Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président

M. Jérôme Brunel (1)

Mme Méka Brunel

M. Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica

