Gecina a finalisé trois nouveaux contrats de crédits responsables avec BNP Paribas, Natixis et Société Générale, pour un montant de 660 millions d’euros, prenant la forme soit de nouvelles lignes bancaires, soit de transformation de ligne bancaire classique en ligne de crédit responsable. Combiné avec les lignes mises en place en 2018 avec ING France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, le volume des Contrats de Crédits Responsables s’élève désormais à 910 millions d’euros, soit plus de 20% du portefeuille de lignes bancaires du groupe." Les conditions financières de ces contrats de crédit seront indexées sur la performance en termes de Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) du groupe, illustrant une fois de plus ses fortes convictions en termes de RSE en mettant sur un pied d'égalité ses préoccupations sociétales et environnementales avec ses objectifs financiers ", a expliqué la foncière.Ces contrats de crédits responsables s'inscrivent dans le cadre du renouvellement de 1,2 milliard de nouvelles lignes de crédit bancaires, d'une maturité moyenne de près de 7 années, qui viennent se substituer à des lignes avec des maturités résiduelles courtes (2019 et 2020).Depuis le début de l'année 2019, Gecina a désormais levé plus de 1,7 milliard d'euros. Le groupe indique que cela lui a permis " d'offrir flexibilité et maturité à sa structure financière ".