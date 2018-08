GEMALTO : lance une nouvelle solution de sécurité pour le cloud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gemalto annonce le lancement d’une solution de gestion des clefs de nouvelle génération, SafeNet Virtual KeySecure, qui apporte une sécurité simplifiée et renforcée dans le cloud. Les entreprises peuvent étendre leurs politiques de protection des données aux clouds privés et publics, et centraliser les opérations de gestion de chiffrement et des clefs sur de multiples environnements cloud.SafeNet Virtual KeySecure s'intègre aux principaux fournisseurs de services cloud et plateformes virtuelles, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, VMware, Microsoft Hyper-V et OpenStack, pour fournir aux entreprises une solution unique de gestion des clefs couvrant de multiples environnements cloud privés ou publics.