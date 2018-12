Gemalto : Intesa Sanpaolo choisit Gemalto pour le premier pilote italien de carte de paiement biométrique sans contact

• Grâce au capteur d'empreinte intégré plus besoin de code PIN ni de signature

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, fournit au grand groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo la première carte de paiement biométrique sans contact Mastercard.

Le projet pilote promu par Intesa Sanpaolo et Mastercard permet de tester une carte biométrique sans contact EMV pour la première fois en Europe. Les consommateurs présentent simplement leur carte sur n'importe quel terminal de paiement pour payer et autoriser la transaction avec leur empreinte digitale. Cette solution apporte ainsi une expérience utilisateur rapide et pratique et une authentification avancée du porteur de la carte. De plus, la carte fonctionne sans batterie, s’alimentant directement via le terminal, permettant ainsi un nombre illimité de transactions.

Cette dernière initiative d’Intesa Sanpaolo s’inscrit dans l’ambitieuse stratégie de la banque en matière de transformation numérique. L’authentification par empreinte digitale élimine les limites du montant des paiements sans contact, supprimant le besoin de saisir un code PIN ou de signer un reçu. L'expérience du consommateur est dès lors simplifiée, pour une transaction plus rapide et plus sûre.

La carte fonctionne sur l’infrastructure existante des terminaux de paiement, et les commerçants peuvent donc facilement optimiser l'expérience d'achat proposée à leurs clients sans devoir mettre à jour l’équipement ou le logiciel. Pour les émetteurs, la technologie aide à détecter et à prévenir la fraude, à augmenter le taux d’approbation, à réduire les coûts opérationnels et à favoriser la fidélité de leurs clients.

Intesa Sanpaolo compte 11,9 millions de clients et 4 400 agences en Italie. La solution de Gemalto comprend l’enregistrement sécurisé et immédiat des empreintes digitales sur des sites sélectionnés. À l’avenir, les clients pourront même souscrire au service à domicile. Pour garantir le droit à la confidentialité, les données biométriques sont stockées sur la carte elle-même et non sur les serveurs de la banque. La protection est renforcée par le fait que les données personnelles sont chiffrées et ne quittent jamais la carte.

"Nous sommes fiers d’avoir entrepris la première étape d’introduction en Italie d’une carte dont la technologie offre aux consommateurs des avantages évidents et concrets, répondant à notre stratégie d’anticipation et de facilitation d’adoption des technologies innovantes adaptées aux opérations bancaires quotidiennes des particuliers", a déclaré Cinzia Bruzzone, Directeur Retail chez Intesa Sanpaolo. "Le projet pilot Mastercard de Intesa Sanpaolo, réalisé avec le support de Mercury Payment System, s’appuie sur l’expertise de Gemalto, en tant qu’opérateur mondial, qui fournit ces nouvelles cartes biométriques et les outils nécessaires au stockage dans la puce de l’empreinte digitale."

"Les consommateurs reconnaissent rapidement le pouvoir combiné des technologies du sans contact et de la biométrie afin de supprimer l’appréhension inhérente aux transactions sécurisées," a déclaré Bertrand Knopf, Vice-président exécutif, Services bancaires et paiement de Gemalto. "Nous sommes ravis de collaborer avec Intesa Sanpaolo et Mastercard sur ce nouveau projet d'avant-garde, en apportant à leurs clients une sécurité sans effort à une carte EMV intégrant un capteur biométrique."

Le premier projet pilote d’Intesa Sanpaolo aura lieu à Turin, Milan et Rome et devrait durer 16 semaines.

