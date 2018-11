Gemalto : Le Ministère de l'Intérieur français choisit Gemalto pour sécuriser ses réseaux mobiles de communications critiques

Des solutions sécurisées de connectivité pour les réseaux mobiles de sécurité publique, à l’attention des services de la Police Nationale et de la Gendarmerie en France et dans ses territoires d’outre-mer.

Le Ministère de l'Intérieur français a choisi Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, pour fournir une solution de connectivité et de sécurité robuste aux réseaux de prochaine génération. Celle-ci sera utilisée dans le cadre du projet PCStorm, par les agents des forces d’intervention de la Sécurité Intérieure pour leurs communications mobiles critiques.

Actuellement, les réseaux de sécurité publique sont généralement utilisés là où les forces de sécurité et les premiers intervenants ont besoin de solutions de communications fiables à 100 % pour la voix et des données de petits volumes. Cependant, ces réseaux de communications critiques sont en train de migrer vers la 4G/5G1 afin de bénéficier d’une connectivité de données haut débit, permettant par exemple des applications vidéo en temps réel.

Les unités opérationnelles du Ministère de l’Intérieur bénéficieront ainsi de la couverture mobile haut débit privée des réseaux LTE publics existants (4G/5G) et de réseaux tactiques déployables ad-hoc2, partout, avec des droits d’accès sécurisés et dédiés aux équipes d’intervention. En quelques secondes seulement, les agents des forces de sécurité pourront intuitivement basculer d’un réseau mobile public à un réseau privé pour répondre aux exigences opérationnelles ou aux aléas de couverture réseau. Gemalto apportera son expertise en fournissant des cartes SIM personnalisées, des eSIM et des solutions de gestion des abonnements3.

« La combinaison unique du savoir-faire de Gemalto dans les domaines de la sécurité des équipements, de l’authentification et de la connectivité sécurisée, nous permet de déployer des réseaux de communications critiques privés fiables, résilients et de confiance pour les forces d’intervention de la Sécurité Intérieure », déclare le général Bruno Poirier Coutansais, chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure pour le Ministère de l'Intérieur français. « Elle contribuera par ailleurs au respect des réglementations les plus strictes - comme par exemple IOPS4 - pour les réseaux mobiles ultra-sécurisés. »

« Le marché mondial des infrastructures LTE pour la sécurité publique devrait quadrupler d’ici fin 2020 pour atteindre plus de deux milliards de dollars américains5. Les cyber menaces sophistiquées font peser des risques sérieux sur ces réseaux, sur lesquels comptent les militaires, la police et d’autres agences de sécurité publique », explique Frédéric Vasnier, vice-président exécutif, services mobiles et Internet des Objets chez Gemalto. « Notre expertise reconnue dans l’authentification et la protection nous permet de répondre au besoin croissant d'une connectivité personnalisable pré-5G, d'une meilleure protection des données réseau et d’une sécurité des équipements pour les communications critiques, tactiques et sécurisées. »

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

1 Par ex. réseaux hybrides LTE-PMR (Réseaux Mobiles Professionnels) ou réseaux mobiles LTE classiques

2 Un réseau tactique est un réseau privé autonome, robuste et sécurisé qui peut être déployé en quelques heures, afin d’assurer une couverture mobile autour d’un domaine d’opérations critique spécifique, comme une attaque terroriste, une guerre ou une catastrophe naturelle. Elle est destinée à être utilisée par quelques centaines d’utilisateurs des services d'urgence, de la police et de l’armée.

3 La solution de connectivité à la demande de Gemalto garantit la gestion à distance sécurisée des abonnements à la téléphonie mobile basés sur des cartes SIM intégrées (eSIM). Elle est conforme aux spécifications d’approvisionnement de carte SIM à distance de l’organisme professionnel GSMA (‘Remote SIM Provisoning’). La solution Advanced OTA de Gemalto assure la gestion à distance sécurisée du cycle de vie des fichiers et applications SIM et eSIM, 4G et 5G.

4 IOPS est une spécification approuvée par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project – Projet de partenariat sur la 3G) pour les réseaux d'accès radio, utilisée dans l'exploitation de réseau critique pour la sécurité publique.

5 Source SNS Research : « The Public Safety LTE & Mobile Broadband Market: 2016 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies & Forecasts »

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181126005341/fr/