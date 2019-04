Gemalto : acquisition par Thales finalisée

02/04/2019 | 08:39

Thales annonce ce mardi avoir finalisé l'acquisition de Gemalto, opération pour 4,8 milliards d'euros 'donnant naissance à un groupe d'une nouvelle envergure, un leader mondial en identité et sécurité numériques'.



'Avec Gemalto, Thales couvrira l'ensemble de la chaîne de décision critique dans un monde numérique, de la génération de données par capteurs à la prise de décision en temps réel', souligne le groupe d'électronique.



Grâce à cette acquisition, Thales souligne qu'il porte son chiffre d'affaires à 19 milliards d'euros, sa R&D autofinancée à un milliard d'euro par an et ses effectifs à 80.000 personnes réparties dans 68 pays.



