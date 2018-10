Gemalto : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 0 0 26/10/2018 | 00:01 Envoyer par e-mail :

Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’inscrit en repli de (1%) à 345 millions d’euros. Depuis le début de l’année le chiffre d’affaires de ce segment est en hausse de +12% à taux de change constants et d’importantes livraisons sont prévues au quatrième trimestre

Les tendances dans les Cartes à puce & Services d’émission sont inchangées; la transformation digitale de ce segment progresse

d’émission 382 403 (4%) (5%) Total 727 751 (3%) (3%) Philippe Vallée, Directeur général, déclare : « Comme prévu, le chiffre d’affaires de Gemalto s’inscrit en léger retrait avec la livraison d’importants contrats dans les activités Programmes gouvernementaux et Cybersécurité au quatrième trimestre 2018. En parallèle, les déploiements de solutions de connectivité sécurisées Gemalto pour les applications industrielles IoT sont en nette progression. Dans le segment Cartes à puce & Services d’émission, l’activité Paiement a affiché une solide performance, portée par les premières campagnes de renouvellement des cartes EMV aux Etats-Unis et par d’importants déploiements de cartes de paiement dans les autres régions. L’annonce récente d’Apple portant sur l’introduction de la technologie eSIM dans sa nouvelle génération d’iPhone constitue une étape importante. Elle devrait se traduire par une accélération du taux d’activation dont bénéficieront les solutions eSIM de Gemalto auprès des opérateurs de réseaux mobiles. Forts de la dynamique traditionnelle du quatrième trimestre tout en bénéficiant des ajustements opérés sur notre base de coûts, nous sommes confiants, alors que la fin d’année se profile, dans la réalisation de nos perspectives 2018.» Bases de préparation de l’information financière Analyse sectorielle Le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité comprend les activités liées aux enjeux de sécurité nationale (« Programmes gouvernementaux »), à la connectivité IoT pour les applications industrielles (« IoT ») et à la cybersécurité pour les entreprises (« Cybersécurité »). Le segment Cartes à puce et Services d’émission regroupe les activités principalement liées aux cartes SIM amovibles (« SIM »), les cartes de paiement (« Paiement ») et leurs services d’émission. Le segment englobe également les activités associées à la transformation digitale des cartes à puce (« Digital ») comme le paiement mobile, la banque digitale, la gestion des abonnements à distance, les solutions SIM/MIM embarquées et les éléments sécurisés embarqués. L’activité Brevets fait également partie de ce segment. Taux de change courants et taux de change constants La Société vend ses produits et services dans un très grand nombre de pays et les règlements sont en général effectués dans d’autres devises que l’euro. Les fluctuations monétaires de ces autres devises ont en particulier un impact sur la valeur en euros du chiffre d’affaires publié de la Société. Les comparaisons exprimées à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces fluctuations sur les résultats de la Société, en réévaluant le chiffre d’affaires de l’année précédente au taux de change moyen de l’année courante. Sauf indication contraire, les variations du chiffre d’affaires sont à taux de change constants et intègrent l’impact du programme de couverture des variations de change. Tous les autres chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont à taux de change courants, sauf indication contraire. Compte de résultat ajusté et résultat des activités opérationnelles non GAAP Les états financiers consolidés ont été établis selon les normes comptables internationales (IFRS) et avec les dispositions de la Section 2:362(9) du Code civil néerlandais. Afin de mieux évaluer ses performances passées et futures, la Société élabore également un compte de résultat ajusté, dans lequel le résultat des activités opérationnelles (PFO) constitue la valeur de référence permettant d’évaluer l’activité et de prendre les décisions relatives à l’exploitation de la période de 2010 à 2018. Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non GAAP correspondant au résultat d’exploitation IFRS retraité (i) de l’amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions, (ii) des coûts liés aux restructurations et aux acquisitions, (iii) de tous les éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts afférents ; et (iv) des ajustements de juste valeur découlant de l’acquisition d’entreprises, qui se définissent, respectivement, comme suit : Amortissement et dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions : charges d’amortissement et de dépréciation liées aux immobilisations incorporelles et aux écarts d’acquisition reconnus dans le cadre de l’allocation de l’excédent de la contrepartie transférée par rapport à la valeur de l’actif net acquis.

Coûts liés aux restructurations et acquisitions : (i) coûts supportés dans le cadre d’une opération de restructuration telle que définie par la norme IAS 37 (cession ou cessation d’activité, fermeture d’usine…) et coûts afférents ; (ii) charges de réorganisation correspondant aux coûts supportés au titre de la réduction des effectifs, de la consolidation de sites de production ou administratifs, de la rationalisation et de l’harmonisation du portefeuille de produits et services, ainsi que de l’intégration des systèmes informatiques, suite à un regroupement ; (iii) coûts de transaction (comme les honoraires versés dans le cadre des processus d’acquisition).

Éléments de rémunération fondés sur des actions : (i) décote accordée aux salariés se portant acquéreurs d’actions Gemalto dans le cadre des plans Gemalto de souscription d’actions ; et (ii) amortissement de la juste valeur des options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes accordées par le Conseil d’administration aux salariés, ainsi que les coûts afférents.

Ajustements de juste valeur des actifs nets acquis : reprise, en compte de résultat, des ajustements de juste valeur constatés suite à un regroupement d’entreprises, conformément à la norme IFRS 3 R. Ces ajustements concernent principalement : (i) les charges d’amortissement liées à la réévaluation des travaux en cours et des produits finis comptabilisés à leur valeur de réalisation lors de l’acquisition et (ii) l’amortissement de la marge commerciale sur les soldes de produits constatés d’avance, annulée lors de l’acquisition. Ces agrégats non GAAP ne sont pas destinés à être utilisés isolément ni à remplacer les agrégats IFRS correspondants, ils doivent être analysés parallèlement aux états financiers consolidés, établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS). Dans le compte de résultat ajusté, les charges d’exploitation correspondent à la somme des frais d’étude et recherche, des frais commerciaux et de marketing, des frais généraux et administratifs, des autres produits (ou charges) nets. L’EBITDA est égal au résultat des activités opérationnelles retraité des dotations aux amortissements. Il n’inclut pas les dotations aux amortissements ci-dessus relatifs aux actifs incorporels résultant des acquisitions. Dette nette et trésorerie nette La dette nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total des dettes financières net du montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie net du montant total des dettes financières. Tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont non audités. Analyse sectorielle Le chiffre d’affaires de Gemalto s’est établi à 727 millions d’euros, en retrait de (3%) à taux de change constants comme à taux de change courants par rapport à la même période de l’année dernière. La contribution du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité au chiffre d’affaires total de la Société s’est élevée à 47 % et celle du segment Cartes à puce & Services d’émission, à 53 %. Identité, Internet des objets & Cybersécurité (en millions d’euros) Troisième

change constants Chiffre d’affaires 345 348 (1%) Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’est inscrit à 345 millions d’euros, en baisse de (1%) par rapport à la même période de l’exercice précédent avec la livraison d’importants contrats dans les activités Programmes gouvernementaux et Cybersécurité au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires du segment depuis le début de l’année s’établit à 989 millions d’euros, en hausse de +12 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires de l’activité Programmes gouvernementaux est en repli au troisième trimestre par rapport à l’année dernière avec le déploiement d’importants programmes de documents électroniques aux États-Unis et en Amérique latine au quatrième trimestre 2018, ainsi que des premières livraisons de passeports britanniques. Au troisième trimestre, Gemalto a remporté un contrat auprès de l’État de Géorgie, aux États-Unis, portant sur la fourniture d’une solution d’identification pour les permis de conduire. Cette solution comprend un système d’enregistrement avancé incluant la capture de photo et de signature. Le permis de conduire en polycarbonate hautement sécurisé intégrera des images laser multiples MLI (Multiple Laser Images) pour réduire la falsification des documents et protéger les données d’identification contre la fraude. La conclusion de ce contrat témoigne de la solidité et de l’exhaustivité de l’offre de Gemalto aux gouvernements pour une meilleure protection de l’identité de leurs citoyens. Le chiffre d’affaires de l’activité Cybersécurité a légèrement diminué ce trimestre en raison également du déploiement de plusieurs programmes de chiffrement, notamment en Europe et aux États-Unis, au quatrième trimestre 2018. Les lignes d’activité Monétisation de logiciels et Authentification ont affiché de solides performances. Dans le cadre de son offre cloud, Gemalto a annoncé ce trimestre le lancement de SafeNet Virtual KeySecure, sa solution de gestion des clés de nouvelle génération. Cette solution innovante s’intègre aux principaux fournisseurs de services cloud, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud et VMware pour fournir aux entreprises une solution unique de gestion des clés couvrant de multiples environnements cloud privés ou publics. Les entreprises peuvent ainsi étendre leurs politiques de protection des données aux clouds privés et publics et centraliser les opérations de gestion de chiffrement et des clés sur de multiples environnements cloud. Les entreprises peuvent également améliorer la sécurité des clés et les processus d’audit tout en conservant la propriété et le contrôle des clés de chiffrement. L’activité Internet des objets a enregistré encore une fois une excellente performance ce trimestre. Cette progression s’explique par d’importants volumes de livraisons en Europe et en Asie à de gros clients dans les secteurs de l’automobile, de la santé, des paiements et des compteurs intelligents. La performance affichée ce trimestre confirme l’adéquation de l’offre de Gemalto aux spécifications particulièrement exigeantes des applications industrielles de l’Internet des objets marquées par un développement rapide. Cartes à puce & Services d’émission (en millions d’euros) Troisième

change constants Chiffre d’affaires 382 403 (4%) Le chiffre d’affaires du segment Cartes à puce & Services d’émission s’est établit à 382 millions d’euros, en baisse de (4%) à taux de change constants. L’activité Paiement a affiché de solides performances ce trimestre à la faveur de la dynamique des ventes aux États-Unis, dues aux premières campagnes de renouvellement des cartes EMV et par d’importants déploiements de cartes de paiement dans toutes les régions. L’activité SIM a reculé ce trimestre en raison de l’érosion persistante du marché et du plein effet lié à la sortie d’un marché spécifique d’entrée de gamme. Conformément aux objectifs de marge opérationnelle fixés pour ce segment, Gemalto a renoncé à certaines opportunités dans les activités SIM et Paiement, dans certains pays asiatiques, en raison de la faiblesse des marges qu’elles auraient générée. Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a fortement progressé, porté principalement par d’importants déploiements de solutions d’authentification en Europe, relevant de la ligne d’activité banque digitale. Suite à l’annonce récente d’Apple concernant l’introduction de la technologie eSIM dans sa nouvelle génération d’iPhone, la demande de solutions de «connectivité à la demande» est en progression. Les opérateurs de réseaux mobiles renforcent la disponibilité opérationnelle de leurs infrastructures pour donner aux utilisateurs le choix d’activer leurs iPhone de nouvelle génération, soit par carte SIM amovible soit par eSIM. Cela devrait se traduire par une accélération du taux d’activation eSIM dont bénéficieront les solutions de Gemalto auprès des opérateurs de réseaux mobiles. Rapprochement avec Thales En décembre 2017, Thales et Gemalto ont conclu un accord relatif à une offre intégralement en numéraire et unanimement recommandée, portant sur l’ensemble des actions émises et en circulation de Gemalto. Cette offre a été lancée le 27 mars 2018. Nous œuvrons, avec Thales, à l’obtention des autorisations requises auprès des autorités réglementaires et de la concurrence pour finaliser la transaction. Il est actuellement prévu que le closing de l’opération ait lieu au premier trimestre 2019, une fois que Thales aura obtenu toutes les autorisations réglementaires usuelles. Pour plus d’informations sur l’offre de Thales et le rapprochement entre les deux sociétés, y compris le document d’offre et les communiqués de presse y afférents, rendez-vous sur : Public Offer by Thales. Perspectives confirmées pour l’exercice 2018 Croissance attendue à deux chiffres des ventes pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité,

pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité, Stabilisation attendue de la marge opérationnelle dans le segment Cartes à puces & Services d’émission,

dans le segment Cartes à puces & Services d’émission, Croissance attendue à un chiffre, entre le milieu et le haut de fourchette, du résultat des activités opérationnelles de Gemalto Informations supplémentaires Ci-après quelques-uns des nouveaux contrats et événements annoncés par la Société au troisième trimestre 2018. Identité, Internet des objets &

Cybersécurité 24 juillet 2018 Gemalto aide les entreprises à obtenir de précieuses données d’utilisation, réduire les coûts et le

temps passé grâce aux mises à jour logicielles automatisées 31 juillet 2018 Gemalto et Entrust Datacard étendent leur partenariat pour accélérer l’adoption de la sécurité IoT 7 août 2018 Gemalto renforce la sécurité dans le cloud avec une solution virtuelle et évolutive de gestion des

clés 18 septembre 2018 L’État de Géorgie choisit la solution de permis de conduire de Gemalto pour mieux protéger

l’identité de ses résidents Cartes à puce & Services

d’émission 18 septembre 2018 Gemalto et R3 utilisent la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur

identité numérique Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique La présentation des résultats de Gemalto pour le troisième trimestre 2018 sera diffusée en direct sur Internet en anglais aujourd’hui à 15h00, heure d’Amsterdam et de Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York). Diffusion audio La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site Communication financière de Gemalto, via le lien ci-dessous : Gemalto webcast Cette diffusion est compatible avec les terminaux Android et iOS, y compris les iPads. Les questions seront posées par téléphone. Conférence téléphonique Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la séance des questions-réponses devront composer le : (UK) +44 330 336 9127 ou (US) +1 929 477 0448 ou (FR) +33 1 76 77 22 74 PIN : 2301734 La présentation peut également être téléchargée depuis le site Communication financière de Gemalto. La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet en différé environ trois heures après la fin de la présentation sur le site Communication financière de Gemalto. Ces enregistrements pourront être écoutés pendant un an. Calendrier financier Les résultats de l’exercice 2018 seront publiés le jeudi 14 février 2019 avant l’ouverture d’Euronext Amsterdam. Cotation en Bourse Gemalto N.V. fait l’objet d’une double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris, dans le compartiment A (Grandes capitalisations). Symbole : GTO Marchés de cotation Double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris Marché de référence Euronext Amsterdam Code ISIN NL0000400653 Reuters GTO.AS Bloomberg GTO:NA Gemalto a mis en place aux États-Unis depuis novembre 2009 un programme d’American Depository Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Chaque action ordinaire de Gemalto est représentée par deux ADR. Les ADR de Gemalto se négocient en dollars des États-Unis et donnent accès aux droits de vote et aux dividendes attachés aux actions Gemalto sous-jacentes. Les dividendes sont versés aux investisseurs en dollars des États-Unis, après avoir été convertis par la banque dépositaire dans cette devise au taux de change en vigueur. Structure ADR sponsorisé de niveau I Marché de cotation De gré à gré (over-the-counter, OTC) Ratio (ORD:DR) 1 action ordinaire pour 2 ADR DR ISIN US36863N2080 DR CUSIP 36863N 208 En cas de doute ou de différence, la version anglaise de ce document prévaut sur la version française. Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l’article 7 paragraphe 1 du Règlement européen n°596/2014 (règlement relatif aux abus de marché). À propos de Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté. Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités, mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’Internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel. Pour plus d’informations, visitez : notre site www.gemalto.com ou suivez @gemalto sur Twitter. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou d’échange

ni la sollicitation d’une offre à vendre ou à échanger des actions de Gemalto. Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d’autres données historiques ou d’autres indications concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes à l’égard de futures opérations, événements, produits et services et les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et d’autres expressions similaires. Ces informations, ainsi que d’autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison de risques et d’incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société ; leur survenance pourrait avoir pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives contenues dans ce document incluent notamment : les tendances sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement et du commerce mobile ; la capacité de la Société à développer de nouvelles technologies, les effets de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement rencontrée sur les principaux marchés de la Société ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; l’aptitude à établir et maintenir les relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité à développer et à tirer profit de l’utilisation de nouveaux logiciels et services ; la rentabilité des stratégies de développement ; les conséquences des acquisitions et des investissements ; la capacité de la Société à intégrer les entreprises et les activités acquises conformément à ses attentes ; la capacité de la Société à développer les synergies attendues des acquisitions ; et les changements dans le contexte mondial, politique, économique, concurrentiel, de marché et réglementaire. En outre, la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n’ont de valeur qu’à la date de publication de ce document et la Société, ou toute autre personne, n’a pas l’obligation, ni ne prend l’engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou d’autres prévisions, sauf lorsqu’une loi ou une réglementation applicable l’exige. Annexe Chiffre d’affaires, par région (en millions d’euros) Troisième trimestre 2018 Troisième trimestre 2017 Variations à taux de change

Chiffre d'affaires, par région (en millions d'euros) Troisième trimestre 2018 Troisième trimestre 2017 Variations à taux de change constants Variations à taux de change courants Europe, Moyen-Orient et Afrique 335 347 (3%) (3%) Amériques 267 256 +5% +4% Asie 125 147 (14%) (15%) Gemalto 727 751 (3%) (3%)

