Gemalto : dévoile la première solution de gestion des accès au Cloud et d’authentification unique du secteur, améliorée pour les utilisateurs de cartes à puce

SafeNet Trusted Access prend dorénavant en charge l’accès aux identifiants des cartes à puce pour les applis Cloud et apporte la technologie PKI aux initiatives de transformation Cloud et numérique

Gemalto a annoncé aujourd’hui le lancement d’une solution, unique dans l’industrie, qui permettra aux entreprises ayant investi dans les applications de sécurité à infrastructure à clé publique (en anglais PKI : Public Key Infrastructure) de tirer profit de leur investissement sans compromettre la sécurité ou l’expérience utilisateur lors de leur passage au Cloud. Grâce à SafeNet Trusted Access, les entreprises sensibles en matière de sécurité, dont les employés se connectent à des ressources d’entreprise avec des cartes à puce, peuvent utiliser les mêmes identifiants pour accéder aux applis basées sur le Cloud et sur le Web et bénéficier de l’authentification unique (en anglais SSO : single sign on).

Jusqu’à présent, les limitations du matériel PKI signifiaient que les entreprises ne pouvaient pas adopter des projets Cloud et de mobilité sans avoir à complètement « supprimer et remplacer » leur cadre de sécurité actuel. Par conséquent, les entreprises utilisaient des cartes à puce et des tokens pour permettre à leurs employés de s’authentifier eux-mêmes tout en accédant aux ressources de l'entreprise, mais cela était limité aux activités dans le périmètre de l’entreprise. De plus, les sociétés qui utilisent des identifiants PKI pour le chiffrement des courriels et les signatures numériques étaient également limitées aux environnements sur site.

Cette nouvelle offre de Gemalto permet aux employés et aux entreprises de bénéficier du SSO et d’une authentification à base de PKI avec niveau d'assurance élevé, rendant ainsi plus facile et plus sûr l’accès aux applications et ressources basées sur le Cloud et sur le Web de n’importe où et avec n’importe quel terminal. Les employés n’auront plus besoin de se ré-authentifier chaque fois qu’ils accèdent à une ressource avec leur carte à puce, tout en permettant aux entreprises de maintenir un degré de sécurité élevé lorsque c’est nécessaire. Par ailleurs, Gemalto aidera les utilisateurs à accéder aux applications PKI depuis de nouveaux environnements, y compris les terminaux mobiles et les environnements de bureaux virtualisés (VDI), et à utiliser des identifiants PKI pour les applications de sécurité, y compris les signatures numériques et le chiffrement des courriels.

« Autant le cloud computing est reconnu pour ses nombreux avantages, autant la réalité pour la plupart des sociétés est qu’elles opéreront dans un environnement hybride pendant encore plusieurs années », a déclaré Garrett Bekker, analyste principal en sécurité chez 451 Research. « En permettant aux entreprises d’étendre leurs investissements existants en matière de PKI aux ressources basées sur le Cloud et sur le Web, SafeNet Trusted Access peut aider les entreprises à capitaliser sur leurs cadres de sécurité existants pour accélérer leur transformation numérique et Cloud. »

Gemalto propose différentes manières de tirer profit des investissements PKI actuels, de sorte que les entreprises puissent passer à la transformation numérique sans compromettre la sécurité.

Permettre la transformation Cloud : Les entreprises peuvent étendre les identifiants PKI pour accéder aux politiques, permettant aux responsables de la sécurité des systèmes d'information de maintenir la sécurité sur le Cloud en suscitant l’utilisation d’une authentification renforcée, basée sur une PKI, pour les applis basées sur le Cloud et sur le Web lorsque cela est nécessaire.

: Les entreprises peuvent étendre les identifiants PKI pour accéder aux politiques, permettant aux responsables de la sécurité des systèmes d'information de maintenir la sécurité sur le Cloud en suscitant l’utilisation d’une authentification renforcée, basée sur une PKI, pour les applis basées sur le Cloud et sur le Web lorsque cela est nécessaire. Faciliter la mobilité : Les employés peuvent accéder aux applications de l’entreprise dans les environnements virtuels avec leurs identifiants PKI. Cela veut dire que les employés et les consultants pourront effectuer avec une carte à puce virtuelle les mêmes actions qu’ils effectuent normalement avec une carte à puce.

« Avec le développement et l’adoption rapides des services Cloud, de nombreuses organisations ont des difficultés pour équilibrer leurs projets de transformation numérique avec le besoin de maintenir leur sécurité », a affirmé François Lasnier, vice-président directeur de la gestion des identités et des accès chez Gemalto. « Pour les organisations qui utilisent des déploiements PKI avec niveau d'assurance élevé pour avoir une couche de sécurité additionnelle, notre solution SafeNet Trusted Access leur facilite la tâche pour s’étendre sur le Cloud, les infrastructures de bureau virtuel et les terminaux mobiles de manière aisée et sécurisée, sans se mettre en danger. Notre solution permet aux entreprises d’autoriser leurs employés à fonctionner normalement, tout en leur présentant les avantages du Cloud, de la mobilité et du SSO. »

Ressources supplémentaires

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181128005580/fr/