Gemalto : et GlobalmatiX à pleine vitesse avec l'IoT haute performance pour la télématique automobile

La solution télématique testée et approuvée lors de la Porsche GT4 Cup est disponible immédiatement pour les constructeurs OEM dans le monde entier

Pour répondre à la demande croissante de solutions télématiques IoT sécurisées et de hautes performances, Gemalto et GlobalmatiX, une filiale à part entière de Softing AG, se sont associés pour fournir une solution innovante qui a excellé dans l'éprouvante course automobile Porsche GT4 Cup. Le module IoT Cinterion LTE Cat. 1 et la eSIM de Gemalto ont offert une connectivité sans fil sécurisée et fiable pour l'unité de contrôle GlobalmatiX Telematics (xTCU) permettant ainsi une surveillance continue, des communications et une maintenance prédictive à distance. La solution est disponible immédiatement pour les OEM du monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181212005323/fr/

Automotive Telematics. Credit: GlobalmatiX

Le dispositif télématique de Gemalto testé et approuvé par une voiture de course

Installé à bord d'une Porsche Cayman GT4 version course, le dispositif GlobalmatiX xTCU proposé par Gemalto a été mis à l’essai sur le circuit de Nürburgring, excellant dans des conditions extrêmes de chaleur, de vibrations et de vitesse pouvant atteindre 280 km/h. Après six heures consécutives à plein régime, la solution a franchi le drapeau à damier pour ses performances et une fiabilité sans faille, en transmettant les données de diagnostic des 40 capteurs différents du véhicule en temps réel à l'équipe de course. Les mécaniciens ont pu surveiller les indicateurs de performance critiques renseignant la pression des pneus, la température de l'huile, le niveau de carburant et la vitesse durant toute la course. Grâce à la visibilité immédiate des problèmes après un accident mineur, les mécaniciens ont pu organiser les pièces nécessaires et gérer les réparations en une fraction de seconde avant même que la voiture n'arrive sur le stand.

La télématique IoT sur la voie rapide

Le GlobalmatiX xTCU n’a pas été seulement conçu pour les voitures de course de hautes performances. En effet, il peut connecter et surveiller n’importe quelle voiture ou camion en temps réel. La solution est idéale pour un ensemble d'applications, notamment les polices d’assurance automobile au kilomètre, les solutions de gestion de flotte, les applications de suivi des véhicules, les systèmes de sécurité du conducteur, la maintenance prédictive et l’info-divertissement à bord. La demande croissante de fonctionnalités de voitures intelligentes entraîne la croissance estimée du marché mondial de la télématique à un TCAC de 28,5% (2017-2022), qui devrait générer un chiffre d'affaires mondial de 233,24 milliards USD d'ici 2022.1

Comment fonctionne la solution GlobalmatiX

Le xTCU collecte les données des capteurs intégrés aux véhicules, puis utilise la eSIM et le module IoT Cinterion de Gemalto pour crypter les données et se connecter en toute sécurité via des réseaux 4G/LTE au système back-end Cloud GlobalmatiX. Les applications analytiques transforment les données en informations exploitables qui améliorent les performances du véhicule, la sécurité du conducteur et le confort. La solution Gemalto gère également la fourniture de services sécurisés OTA (over-the-air) qui permet au xTCU de connecter des véhicules sur n’importe quel réseau mobile mondial sans intervention de maintenance ou de mise à jour de la eSIM. Il est prévu d'étendre la collaboration à la 5G.

"Le succès de la GlobalmatiX-Box à Nürburgring révèle l’avantage d’une étroite collaboration entre notre société et Gemalto afin de proposer une solution de télématique mondiale économique à hautes performances, particulièrement pour l’Amérique du Nord et l’Europe," a déclaré M. Wolfgang Trier, CEO de Softing AG. "L’approche unique de GlobalmatiX en matière de conception simplifie le développement et le déploiement pour les OEM mondiaux qui reçoivent une solution de bout-en-bout pour tout véhicule ou toute marque incluant un service de connectivité. La solution de connectivité de Gemalto est essentielle à notre succès en fournissant un service cellulaire fiable mondialement."

"Les parcs de véhicules sont les prochains à "devoir acquérir" des actifs connectés dans l'IoT et la GlobalmatiX-Box est la plateforme idéale pour les OEM qui souhaitent pré-intégrer ou moderniser de puissantes solutions de télématique embarquée sur des parcs de véhicules connectés mixtes", a déclaré Andreas Haegele, directeur des solutions IoT pour Gemalto. "La combinaison des modules Cinterion IoT et de la eSIM fournit une base solide pour la connectivité sécurisée et la gestion du cycle de vie, qui allonge la durabilité, la fiabilité et la flexibilité."

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france, ou suivez @GemaltoFrance on Twitter.

1 https://www.hdma.org/news/global-telematics-market-be-worth-us23324-billion-2022

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181212005323/fr/