Gemalto : étend la présence de ses data centers en Europe afin de prendre en charge les services de gestion d’accès basés sur le cloud

Ces installations supplémentaires aideront les clients à être en conformité aux réglementations sur la protection et la souveraineté des données

Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre des solutions SAS/STA (authentification et/ou gestion des accès en tant que service) à travers l’Union européenne avec des data centers supplémentaires dans la région. Ces nouvelles installations aideront l’entreprise à répondre à la demande croissante en termes d'authentification dans le cloud et de solution de gestion d’accès, tout en aidant les clients européens à répondre aux exigences relatives à la souveraineté des données.

À l'heure où de plus en plus d'entreprises ont recours à de multiples services de collaboration, d'infrastructure et de stockage basés sur le cloud, qui sont fournis dans le monde entier à partir de data centers, la sécurisation des données sur l'ensemble des plateformes cloud et le respect des réglementations locales représentent un défi grandissant. L'installation de nouveaux data centers permettra aux entreprises de tirer pleinement profit des solutions SafeNet Authentication Service et SafeNet Trusted Access de Gemalto, tout en garantissant que le service est fourni depuis l'Union européenne.

« Avec le RGPD et d'autres législations qui exercent une pression sur nos clients dans l'UE pour assurer que leurs données sont sécurisées, nous avons constaté une nette augmentation de la demande en faveur du contrôle de la provenance des services cloud », déclare Francois Lasnier, Senior Vice President, Identity and Access Management chez Gemalto. « Alors que nous élargissons nos services, il est important pour nous de continuer à fournir à nos clients les meilleurs moyens de gérer les accès aux multiples services cloud, et de leur procurer la souplesse dont ils ont besoins pour se développer. »

Principales caractéristiques technologiques de l'expansion des data centers :

Data centers et services certifiés ISO 27001 et SOC2 ;

Architecture multicouche et multi-utilisateur sur l'ensemble des services de gestion des accès, pour donner aux organisations une flexibilité accrue en leur permettant de partager les services cloud d'authentification et de gestion des accès sur l'intégralité d'unités commerciales ; et

Accords de niveau de services rigoureux sur l'ensemble des data centers, avec une disponibilité des services de 99,99 %.

Une expansion mondiale des data centers

Le lancement de nouveaux data centers dans l'UE s'inscrit dans la stratégie d'expansion de l'offre globale de Gemalto pour ses services de sécurité basés sur le cloud. Plus tard dans l'année, Gemalto lancera des data centers supplémentaires en Amérique du Nord, pour donner aux entreprises internationales encore plus de choix quant au lieu de prestation de services, ce qui les aidera à répondre aux exigences réglementaires et de conformité locales.

« L'expansion de ces data centers illustre parfaitement la philosophie derrière notre stratégie cloud : étendre notre présence tout en tirant profit des dernières innovations dans la fourniture de services cloud et en offrant plus de flexibilité à nos clients », souligne M. Lasnier. « En outre, notre architecture de services cloud permet également aux partenaires et revendeurs de services gérés de collaborer avec nous afin d'offrir leurs propres services de gestion d’accès basés sur le cloud, sans avoir à investir dans l'infrastructure. »

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181119005268/fr/