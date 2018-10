Gemalto : la fusion avec Thales décalée au T1 2019

11/10/2018 | 09:27

Thales et Gemalto indiquent ce matin que la finalisation de leur fusion prendra un peu plus de temps que prévu en raison des exigences de certaines autorités de la concurrence.



'Le projet de rapprochement se déroule de manière satisfaisante. Six des 14 autorisations réglementaires requises ont déjà été obtenues, et les démarches en vue d'obtenir les huit autres avancent bien', indiquent d'abord les deux groupes.



Cela étant, des régulateurs de la concurrence (non identifiés) demandent davantage de mesures correctives sur le marché 'des modules matériels de sécurité à usage général'.



En conséquence, la réalisation de l'opération, qui auparavant était attendue 'avant la fin de l'année 2018', est maintenant envisagée au 1er trimestre (T1) 2019.





