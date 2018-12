Gemalto : lance un pilote d'embarquement biométrique à l'aéroport international de Los Angeles

Gemalto annonce un projet pilote avec une importante compagnie aérienne pour offrir aux voyageurs un embarquement biométrique sécurisé au Terminal 4 de l'aéroport international de Los Angeles (LAX). Grâce à l'utilisation de la reconnaissance faciale, l’expérience des passagers sera plus satisfaisante en comparaison avec les cartes d'embarquement traditionnelles. Cette initiative répondra également aux exigences du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).

L'industrie du voyage connaît une rapide évolution et le trafic aérien devrait doubler pour atteindre 7,8 milliards de passagers d'ici 20361. Les compagnies aériennes et les aéroports innovent pour répondre aux nouvelles demandes des gouvernements et des consommateurs afin d'optimiser l’efficacité et la sécurité. Gemalto y répond ainsi en proposant l'embarquement biométrique utilisant la reconnaissance faciale.

"Être en mesure d’utiliser son visage au lieu d'une carte d'embarquement permettra non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi d'embarquer plus facilement et rapidement", déclare Neville Pattinson, vice-président en charge des programmes gouvernementaux chez Gemalto. "La gestion des passagers évolue à l’échelle mondiale et nous sommes ravis d'être au cœur de ce changement qui permet à nos clients de proposer un service et une sécurité optimisés grâce à nos capacités biométriques."

Des embarquements simplifiés avec un équipement et des changements d'infrastructure minimum pour l'aéroport et les compagnies aériennes

Ce pilote offre une grande flexibilité. En effet, cette solution, intégrée au bureau des agents pour faciliter l'embarquement, prend peu d’espace et permettra de futures options. Les passagers s'approcheront de la porte d’embarquement et, à la suite d’une vérification faciale effectuée par les services de contrôle des voyageurs du CBP, ils recevront une confirmation sur un écran. Une fois vérifiées, les images saisies seront effacées du système pour garantir la confidentialité des passagers.

Lors des tests biométriques réalisés par le département américain de la sécurité intérieure2, la solution Live Face Identification System (LFIS) de Gemalto a obtenu un taux d'acquisitions réussies de 99,44% en moins de cinq secondes, un résultat très favorable en comparaison avec une moyenne de seulement 65% sur la même durée pour les autres fournisseurs participants.

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

