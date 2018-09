Gemalto : le différend avec l'Estonie s'envenime

28/09/2018 | 09:53

Gemalto a déclaré hier soir 'regretter' la décision de la police estonienne de mettre fin aux négociations amiables relatives à un litige sur la sécurité de documents d'identité numérique fournis par le spécialiste de la carte à puce. L'affaire sera donc portée en justice.



Les autorités estoniennes mettent en cause la sûreté de plus de 700.000 documents d'identité électronique fournis par Gemalto, les estimant vulnérables aux attaques informatiques. Un point sensible étant donné la politique numérique d'avant-garde menée l'Estonie.



Mais la police estonienne reste fâchée et elle a engagé des poursuites judiciaires contre Gemalto, à qui elle demande une indemnité de 152 millions d'euros, selon la presse locale.



Gemalto répond 'qu'il ne saurait être aucunement tenu pour responsable' de la décision des autorités estoniennes de rompre les pourparlers, qu'il négociait à l'amiable 'de bonne foi', et qu'il a rempli ses obligations contractuelles. Le groupe indique aussi que le montant réclamé lui semble disproportionné.





