Gemalto : optimise la connectivité IoT grâce à une plate-forme de module LPWA basée sur la dernière solution IoT LTE de Qualcomm

Pour répondre à l’explosion de la demande mondiale de connectivité IoT LPWA (Low Power Wide Area), Gemalto annonce le lancement d’une plateforme de modules IoT Cinterion innovants, basée sur le dernier modem Qualcomm® 9205 LTE IoT produit par Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated. Cette nouvelle solution est conçue pour prendre en charge une connectivité LTE-M et NB-IoT à l'échelle mondiale avec une option de repli 2G, à partir d’un seul module IoT ultra-compact. Prête pour les dernières spécifications de la 3GPP (Rel. 14), la plate-forme sera dotée de la sécurité de Gemalto et des fonctions à forte valeur ajoutée spécialement conçues pour les applications IoT éco-énergétiques, notamment les compteurs intelligents, les outils de suivi des actifs, les solutions de santé, de wearables et de villes intelligentes.

Une connectivité LPWA mondiale dans une solution miniaturisée

Disponibles au deuxième semestre 2019, les premiers produits Cinterion basés sur le chipset IoT LTE de nouvelle génération de Qualcomm Technologies intégreront le module multimode Cinterion EXS62 IoT et le module Cinterion EXS82 IoT à repli 2G. Ces solutions miniaturisées sont conçues pour offrir une connectivité mondiale et une couverture étendue avec prise en charge de la classe de puissance 5. Ce système permet une réduction de la consommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 70%, ce qui contribue à économiser la batterie pouvant ainsi servir des utilisations dans des lieux éloignés. Il favorise également la réduction des coûts et la diminution de la complexité pour les fabricants d’appareils tout en assurant une fiabilité mondiale, un élément crucial pour les 6 milliards de nouveaux appareils IoT censés exploiter la connectivité LPWAN d'ici 20261.

Une technologie FOTA incrémentielle unique pour plus d’efficacité et de longévité

La plate-forme exploitera la technologie FOTA incrémentielle innovante de Gemalto associée au protocole Lightweight M2M (LwM2M) pour relever le défi crucial consistant à équilibrer la bande passante et l’efficacité énergétique avec les mises à jour logicielles et de sécurité nécessaires pendant la longue durée de vie des appareils IoT. En rationalisant globalement la conception du firmware et en ne permettant la révision précise que de la partie de code nécessitant une mise à jour, Gemalto parvient à réduire considérablement la taille globale du fichier de mise à jour de 95% par rapport aux modules LPWA concurrents. Cette performance dépassera les objectifs requis par les opérateurs de réseaux mobiles mondiaux et réduira le temps de transmission, la consommation électrique et le débit. Cela est essentiel pour gérer les futures mises à jour de la conformité à la 5G et prolonger la durée de vie des appareils, ainsi que pour permettre des mises à jour et des personnalisations dynamiques des fonctionnalités.

Une eSIM et sa gestion à distance qui sécurisent et simplifient la connectivité

Misant sur la solide capacité de Gemalto à gérer des milliards d'identités numériques, la nouvelle plate-forme Cinterion proposera une eSIM intégrée ainsi que des fonctionnalités sécurisées de gestion à distance. Ensemble, ces solutions peuvent authentifier les appareils IoT, crypter les données et gérer en toute sécurité les connexions aux réseaux cellulaires à l'échelle mondiale. Soudée au module IoT et inviolable, la eSIM réduira la taille et le coût des solutions tout en simplifiant la chaîne d’approvisionnement.

Une sécurité sans faille qui rationalise l’accès au cloud

La pré-installation des certificats d'identité numérique dans les modules Cinterion IoT lors de la fabrication renforce la sécurité des appareils IoT et garantit la confidentialité des données. En s’appuyant sur un processus d’authentification numérique, les certificats permettent de vérifier l’identité de l’appareil et des applications, afin de rationaliser l’enregistrement sur toutes les principales plateformes cloud IoT. Cela simplifiera également le développement et réduira le coût total pour les fabricants d'équipements (OEM) en éliminant la nécessité de déployer leurs propres installations sécurisées pour la production.

"Nous sommes ravis de travailler avec des leaders du secteur tels que Gemalto pour élargir l'éventail des possibilités offertes par les solutions IoT", a déclaré Vieri Vanghi, vice-président et directeur de la gestion des produits de Qualcomm Europe, Inc. "Notre collaboration avec Gemalto pour leur nouvelle plate-forme de module Cinterion IoT LPWAN permettra aux équipementiers d’intégrer et de lancer facilement des produits à l’aide de notre modem Qualcomm 9205 LTE IoT de pointe, contribuant ainsi à une connectivité IoT de masse, capable de transformer les industries et d’améliorer notre quotidien."

"La plateforme de module Cinterion IoT LPWAN de Gemalto rassemblera notre grande expérience de la connectivité IoT et de la sécurité numérique et offrira une multitude de fonctionnalités uniques permettant aux fabricants d’équipements de prendre la tête des innovations IoT", a déclaré Andreas Haegele, vice-président produits IoT de Gemalto. "Notre constante collaboration avec Qualcomm Technologies nous permet de tenir notre promesse d'innover et d’appliquer de nouvelles technologies, pour nos clients, afin d'accroître leurs possibilités de connectivité, de soutenir le succès de leurs activités et de favoriser la confiance dans l'IoT."

