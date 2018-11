Gemalto : optimise la connectivité IoT haute performance grâce à une plateforme sécurisée NB-IoT

La solution Cinterion NB-IoT offre un concept unique de sécurité multicouche afin d'assurer une fiabilité totale

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, élargit sa gamme de connectivité IoT avec le lancement d’un module M2M Cinterion® Narrowband IoT (NB-IoT). Fort du succès de cette nouvelle solution NB-IoT en Chine, elle est aujourd’hui proposée à l'Asie-Pacifique et à l'Europe pour une connectivité à faible consommation d'énergie de la future 5G. Une combinaison unique de plusieurs options de sécurité établit la confiance de l'écosystème IoT dans sa globalité. La solution est idéale pour les applications industrielles croissantes, comme les compteurs et les solutions pour villes intelligentes, qui exigent une grande efficacité, une couverture étendue et une longue durée de vie.

La technologie LPWA NB-IoT accompagne la croissance massive de l'IoT

L'IoT s'accélère à une vitesse étourdissante sous l'impulsion de la Chine suivie du marché européen avec plus de 415 millions de connexions estimées au cours des cinq prochaines années1. La majorité de ces connexions émergent du secteur IoT industriel (IIoT), au sein duquel les technologies de réseaux étendus à faible puissance (LPWAN) à haute performance, telles que la NB-IoT, entraînent une expansion massive. Selon un rapport récemment publié par Custom Market Insights, le marché de la NB-IoT devrait augmenter selon un taux de croissance annuel de 90% entre aujourd'hui et 20252. La croissance continue du nombre de connexions va de pair avec les cyber-attaques, faisant de la sécurité numérique une préoccupation urgente.

L’expérience de Gemalto en matière de sécurité assure la confiance dans la NB-IoT

Misant sur la solide capacité de Gemalto à gérer des milliards d'identités numériques en toute sécurité, la plateforme Cinterion NB-IoT proposera une eSIM intégrée sur certains produits. Les eSIM Gemalto authentifient les dispositifs IoT, cryptent les données et gèrent en toute sécurité les connexions aux réseaux cellulaires. Soudée au module IoT, l'eSIM réduit la taille et le coût des solutions tout en renforçant la sécurité et la fiabilité. Les certificats préinstallés simplifient le déploiement sécurisé de services dans le cloud auprès des principaux fournisseurs de plateformes d'authentification.

Efficacité accrue, batterie de longue durée, portée étendue

Le nouveau module M2M NB-IoT Cinterion ENS22 de Gemalto offre aux développeurs une solution de connectivité NB-IoT unique conçue pour répondre aux standards et aux exigences les plus élevés des régions Asie-Pacifique et d'Europe. Le système avancé de gestion de l’énergie de Gemalto augmente considérablement la performance énergétique, prolongeant la durée de vie de la batterie jusqu'à dix ans. Le module est idéal pour des applications IoT qui transmettent des données uniquement à intervalles réguliers. La stratégie d'évolution des produits Cinterion permet une migration aisée vers des solutions avancées, tout en conservant une conception d'appareil unique pour toutes les normes technologiques et toutes les zones géographiques où ils sont utilisés.

Des mises à jour incrémentielles garantissent une longue vie aux dispositifs NB-IoT

Pour permettre une meilleure gestion des dispositifs sur le terrain au cours de longs cycles de vie, le module Cinterion NB-IoT permet les mises à jour incrémentielles du firmware "over-the-air" (FOTA), une caractéristique indispensable pour la réduction des coûts et la gestion du cycle de vie du dispositif. Ces mises à jour permettent de revoir uniquement la partie de code nécessitant une mise à jour. Ceci réduit les temps de transmission de façon significative, la consommation énergétique et la capacité de traitement ; des éléments essentiels afin de préserver l'investissement dans la technologie NB-IoT.

"Gemalto a d'abord lancé sa plateforme NB-IoT Cinterion en Chine, un marché qui propulse l'expansion mondiale de la NB-IoT pour la connectivité IIoT," a déclaré Dan Shey, ABI Research. “Avec la réussite du produit pilote de Gemalto et l'objectif agressif du gouvernement chinois visant à atteindre 600 millions de connexions NB-IoT au cours des prochaines années, Gemalto est bien positionnée pour être un leader mondial dans le domaine de la NB-IoT."

"La plateforme NB-IoT Cinterion de Gemalto offre une solution de connectivité de haute qualité éprouvée au prix le plus compétitif du marché, tout en offrant une gamme de fonctionnalités de sécurité unique dans l'industrie," a déclaré Andreas Haegele, vice-président directeur des produits IoT chez Gemalto. "La solution NB-IoT renforce l'opportunité commerciale de la technologie cellulaire IoT et élargit les possibilités d'exploiter des solutions qui étaient auparavant prohibitives."

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

1 https://www.iot-now.com/2018/07/19/86099-european-cellular-iot-market-grow-384-2023-telcos-warned-lora-sigfox/

2 https://industrytoday.co.uk/it/analyst-predict--narrowband-iot--nb-iot--market-size-to-grow-at-cagr-of--90--during-forecast-period---know-about-growth-with-technological-advancements--global-innovations--and-competitive-analysis

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181106005643/fr/