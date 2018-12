Gemalto : projet pilote de carte biométrique sans contact

19/12/2018 | 12:05

Gemalto annonce avoir été choisi pour un projet pilote promu par Intesa Sanpaolo et Mastercard qui permet de tester une carte biométrique sans contact EMV pour la première fois en Europe. Il aura lieu à Turin, Milan et Rome et devrait durer 16 semaines.



Intesa Sanpaolo compte 11,9 millions de clients et 4.400 agences en Italie. La solution de Gemalto comprend l'enregistrement sécurisé et immédiat des empreintes digitales sur des sites sélectionnés. À l'avenir, les clients pourront même souscrire au service à domicile.



'Pour garantir le droit à la confidentialité, les données biométriques sont stockées sur la carte elle-même et non sur les serveurs de la banque. La protection est renforcée par le fait que les données personnelles sont chiffrées et ne quittent jamais la carte', poursuit le groupe.



