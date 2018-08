Gemalto : renforce la sécurité dans le cloud avec une solution virtuelle et évolutive de gestion des clefs

SafeNet Virtual KeySecure permet aux entreprises de conserver la propriété et le contrôle des clefs de chiffrement et de renforcer les politiques de protection des données dans les principaux environnements cloud

Gemalto annonce le lancement d’une solution de gestion des clefs de nouvelle génération, SafeNet Virtual KeySecure, qui apporte une sécurité simplifiée et renforcée dans le cloud. Les entreprises peuvent étendre leurs politiques de protection des données aux clouds privés et publics, et centraliser les opérations de gestion de chiffrement et des clefs sur de multiples environnements cloud.

SafeNet Virtual KeySecure s’intègre aux principaux fournisseurs de services cloud et plateformes virtuelles, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, VMware, Microsoft Hyper-V et OpenStack, pour fournir aux entreprises une solution unique de gestion des clefs couvrant de multiples environnements cloud privés ou publics.

En pleine transformation digitale, la plupart des entreprises se retrouvent actuellement avec des données présentes sur un nombre croissant d'environnements cloud et d'applications Web. Les équipes chargées de la sécurité ont de plus en plus de difficultés à gérer les politiques de protection des données, et les solutions disponibles sont souvent chronophages et manuelles. SafeNet Virtual KeySecure permet de simplifier les activités de protection des données en permettant de visualiser, contrôler et d’administrer de manière uniforme les politiques et les clefs de chiffrement pour les données sensibles.

Les entreprises peuvent améliorer la sécurité des clefs et simplifier le processus de préparation des vérifications, tout en conservant la propriété et le contrôle des clefs de chiffrement.

« Les entreprises ont besoin d'options en termes de sécurité cloud et elles ne devraient pas être contraintes de travailler dans un seul environnement. Avec SafeNet Virtual KeySecure, elles sont en mesure de transférer davantage de charges de travail vers le cloud et de surveiller facilement l'accès et le mouvement de leurs données chiffrées », déclare Todd Moore, vice-président principal des produits de chiffrement chez Gemalto. « Nous voyons un grand nombre d’entreprises souhaitant tirer parti de la continuité commerciale offerte par les environnements cloud, sans compromettre la sécurité de leur bien le plus précieux, leurs données. Les utilisateurs actuels de KeySecure pourraient également bénéficier de cette nouvelle plateforme, et nous leur transmettrons des informations détaillées sur une procédure de migration claire dans les mois à venir. »

SafeNet Virtual KeySecure offre aux entreprises :

Une gestion centralisée des clefs : la vérification centralisée de la gestion des clefs offre une conformité simplifiée pour les environnements cloud et renforce les politiques de sécurité des clefs sur de multiples systèmes de chiffrement, protégeant ainsi les investissements actuels.

pour les environnements cloud et sur de multiples systèmes de chiffrement, protégeant ainsi les investissements actuels. Flexibilité : les entreprises peuvent facilement déployer des configurations flexibles et à disponibilité élevée conçues conformément aux dernières normes industrielles, conteneurs et microservices inclus , dans des centres de données ou des fournisseurs de services cloud géographiquement dispersés.

, dans des centres de données ou des fournisseurs de services cloud géographiquement dispersés. Compatibilité : la compatibilité avec la norme OASIS Key Management Interoperability Protocol (KMIP) soutient un vaste écosystème de partenaires en plein essor, et le portefeuille SafeNet Data Protection fournit aux clients un large éventail de cas d’usage pouvant être pris en charge. SafeNet Virtual KeySecure permet également le stockage de clefs dans les modules matériels de sécurité (HSM).

Selon Sudesh Kumar, fondateur et chef de la direction de la startup californienne Kapalya : « À l'heure où les entreprises se connectent à davantage de dispositifs et de plateformes cloud, elles ont besoin de solutions qui offrent une sécurité, sans limiter leur potentiel d'innovation. Avec SafeNet Virtual KeySecure, nous sommes maintenant en mesure de proposer une protection optimale et rentable des données, sur l'ensemble des terminaux, clouds publics et privés. Les entreprises doivent désormais pouvoir tirer pleinement parti du cloud, tout en conservant le contrôle de certains de leurs actifs les plus importants. »

