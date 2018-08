Gemalto : résultats du premier semestre 2018 0 0 31/08/2018 | 00:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le chiffre d’affaires s’élève à 1 387 millions d’euros et le résultat des activités opérationnelles à 92 millions d’euros, en ligne avec nos attentes

Confirmation des perspectives pour l’exercice 2018

Identité, Internet des objets & Cybersécurité : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et importants investissements en vue de saisir des opportunités commerciales

Cartes à puce & Services d’émission : les performances au niveau opérationnel et le déroulement du plan de transition sont conformes aux objectifs Regulatory News : Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité numérique, publie aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2018. Chiffres clés du compte de résultat ajusté Variations en glissement annuel (en millions d’euros) Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 à taux de change

courants à taux de change

constants Chiffre d’affaires 1 387 1 393 = +6% Marge brute 497 502 (1%) Charges d’exploitation (406) (409) (1%) Résultat des activités opérationnelles 92 93 (1%) Marge opérationnelle 6,6% 6,7% (0,1 pp) Philippe Vallée, Directeur général, déclare : « Les résultats du premier semestre de Gemalto reflètent la détermination de nos équipes à mettre en œuvre les priorités stratégiques de la Société. La Société enregistre une croissance organique de +2%, portée par ses trois activités en croissance dans le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité et du retour à la normale de la demande sur le marché des cartes EMV aux États-Unis. L’activité Internet des objets (IoT) a continué à bénéficier d’une forte demande dans les secteurs industriels pour les solutions Gemalto. L’activité Cybersécurité affiche une bonne dynamique, illustrant le rôle grandissant de la technologie Gemalto de sécurisation des services déployés dans le « cloud ». De plus, l’activité Programmes gouvernementaux a remporté un contrat record au Royaume-Uni auprès du Bureau des passeports de Sa Majesté (HMPO), portant sur la production de passeports, témoignant ainsi de la solidité de l’offre de Gemalto aux gouvernements pour une meilleure protection de leurs citoyens. Dans les Cartes à puce & Services d’émission, nous poursuivons notre programme de transformation digitale, tandis que la maîtrise des prix dans les cartes SIM amovibles et les cartes de paiement a conduit à une stabilisation de la marge opérationnelle. Dans le cadre de notre plan de transition, nous avons, par ailleurs, accompli des progrès significatifs qui porteront leurs fruits dans les trimestres à venir. Les tendances sur nos marchés devant être similaires sur la seconde partie de l’année, nos priorités stratégiques restent inchangées. Nous allons continuer de saisir les opportunités de croissance dans le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité, tout en poursuivant la transformation digitale et l’ajustement de nos opérations dans le segment Cartes à puce & Services d’émission, en vue de réaliser nos perspectives 2018. » Bases de préparation de l’information financière Analyse sectorielle Le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité comprend les activités liées aux enjeux de sécurité nationale (« Programmes gouvernementaux »), à la connectivité IoT pour les applications industrielles (« IoT ») et à la cybersécurité pour les entreprises (« Cybersécurité »). Le segment Cartes à puce et Services d’émission regroupe les activités principalement liées aux cartes SIM amovibles (« SIM »), les cartes de paiement (« Paiement ») et leurs services d’émission. Le segment englobe également les activités associées à la transformation digitale des cartes à puce (« Digital ») comme le paiement mobile, la banque digitale, la gestion des abonnements à distance, les solutions SIM/MIM embarquées et les éléments sécurisés embarqués. L’activité Brevets fait également partie de ce segment. Taux de change courants et taux de change constants La Société vend ses produits et services dans un très grand nombre de pays et les règlements sont en général effectués dans d’autres devises que l’euro. Les fluctuations monétaires de ces autres devises ont en particulier un impact sur la valeur en euros du chiffre d’affaires publié de la Société. Les comparaisons exprimées à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces fluctuations sur les résultats de la Société, en réévaluant le chiffre d’affaires de l’année précédente au taux de change moyen de l’année courante. Sauf indication contraire, les variations du chiffre d’affaires sont à taux de change constants et intègrent l’impact du programme de couverture des variations de change. Tous les autres chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont à taux de change courants, sauf indication contraire. Compte de résultat ajusté et résultat des activités opérationnelles non GAAP Les états financiers consolidés ont été établis selon les normes comptables internationales (IFRS) et avec les dispositions de la Section 2 :362(9) du Code civil néerlandais. Afin de mieux évaluer ses performances passées et futures, la Société élabore également un compte de résultat ajusté, dans lequel le résultat des activités opérationnelles (PFO) constitue la valeur de référence permettant d’évaluer l’activité et de prendre les décisions relatives à l’exploitation de la période de 2010 à 2018. Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non GAAP correspondant au résultat d’exploitation IFRS retraité (i) de l’amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions, (ii) des coûts liés aux restructurations et aux acquisitions, (iii) de tous les éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts afférents ; et (iv) des ajustements de juste valeur découlant de l’acquisition d’entreprises, qui se définissent, respectivement, comme suit : Amortissement et dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions : charges d’amortissement et de dépréciation liées aux immobilisations incorporelles et aux écarts d’acquisition reconnus dans le cadre de l’allocation de l’excédent de la contrepartie transférée par rapport à la valeur de l’actif net acquis.

Coûts liés aux restructurations et acquisitions : (i) coûts supportés dans le cadre d’une opération de restructuration telle que définie par la norme IAS 37 (cession ou cessation d’activité, fermeture d’usine…) et coûts afférents ; (ii) charges de réorganisation correspondant aux coûts supportés au titre de la réduction des effectifs, de la consolidation de sites de production ou administratifs, de la rationalisation et de l’harmonisation du portefeuille de produits et services, ainsi que de l’intégration des systèmes informatiques, suite à un regroupement ; (iii) coûts de transaction (comme les honoraires versés dans le cadre des processus d’acquisition).

Éléments de rémunération fondés sur des actions : (i) décote accordée aux salariés se portant acquéreurs d’actions Gemalto dans le cadre des plans Gemalto de souscription d’actions ; et (ii) amortissement de la juste valeur des options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes accordées par le Conseil d’administration aux salariés, ainsi que les coûts afférents.

Ajustements de juste valeur des actifs nets acquis : reprise, en compte de résultat, des ajustements de juste valeur constatés suite à un regroupement d’entreprises, conformément à la norme IFRS 3 R. Ces ajustements concernent principalement : (i) les charges d’amortissement liées à la réévaluation des travaux en cours et des produits finis comptabilisés à leur valeur de réalisation lors de l’acquisition et (ii) l’amortissement de la marge commerciale sur les soldes de produits constatés d’avance, annulée lors de l’acquisition. Ces agrégats non GAAP ne sont pas destinés à être utilisés isolément ni à remplacer les agrégats IFRS correspondants, ils doivent être analysés parallèlement aux états financiers consolidés, établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS). Dans le compte de résultat ajusté, les charges d’exploitation correspondent à la somme des frais d’étude et recherche, des frais commerciaux et de marketing, des frais généraux et administratifs, et des autres produits (ou charges) nets. L’EBITDA est égal au résultat des activités opérationnelles retraité des dotations aux amortissements. Il n’inclut pas les dotations aux amortissements relatifs aux actifs incorporels résultant des acquisitions. Dette nette et trésorerie nette La dette nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total des dettes financières net du montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie net du montant total des dettes financières. Tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont non audités. Information financière ajustée Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux normes comptables internationales (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Pour permettre de mieux apprécier ses performances financières passées et futures, le Groupe établit également un compte de résultat ajusté qu’il utilise à des fins de gestion au quotidien. Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 Extrait du

compte de résultat ajusté en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires Variations annuelles à taux de

change

courants à taux de

change

constants Chiffre d’affaires 1 386,7 1 392,8 = +6% Marge brute 497,4 35,9% 501,9 36,0% (0,1 pp) Charges d’exploitation (405,6) (29,3%) (409,1) (29,4%) +0,1 pp EBITDA 164,6 11,9% 163,3 11,7% +0,2 pp Résultat des activités opérationnelles 91,8 6,6% 92,8 6,7% (0,1 pp) Résultat financier (16,8) (11,4) Quote-part dans le résultat des sociétés mise en équivalence (0,8) 1,8 Résultat non récurrent des sociétés mises en équivalence 10,1 Impôt (7,7) (54,3) Résultat net (hors intérêts minoritaires) 66,8 4,8% 39,4 2,8% +2,0 pp Résultat par action avant dilution (€) 0,74 0,44 +68% Résultat par action après dilution (€) 0,73 0,44 +66% Le chiffre d’affaires de Gemalto ressort à 1 387 millions d’euros au titre du premier semestre, en hausse de +6% à taux de change constants et inchangé à taux de change courants par rapport au premier semestre 2017. Retraité de la contribution de l’activité Identity Management, le chiffre d’affaires de Gemalto a progressé de manière organique de +2% à taux de change constants. La marge brute s’inscrit à 497 millions d’euros et le taux de marge brute s’élève à 35,9%, un niveau inchangé par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par la baisse du chiffre d’affaires du segment Cartes à puce & Services d’émission et de son ’érosion de marge qui n’ont pas été pleinement compensés par la croissance du chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité. Les charges d’exploitation reculent de (4) millions d’euros, à (406) millions d’euros, grâce à une maîtrise plus stricte des dépenses dans le segment Cartes à puce & Services d’émission tandis que la Société a continué à investir dans le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité conformément à ses priorités stratégiques. En conséquence, le résultat des activités opérationnelles s’élève à 92 millions d’euros. Le résultat financier de Gemalto correspond à une charge de (17) millions d’euros contre (11) millions d’euros au premier semestre 2017. Cette évolution de la charge financière par rapport à l’exercice précédent s’explique principalement par les frais financiers au titre de la dette levée en mai 2017 pour financer l’acquisition de l’activité Identity Management. La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à (1) million d’euros au titre du premier semestre 2018. Le résultat ajusté avant impôts s’élève à 74 millions d’euros. La charge d’impôt ajustée s’établit à (8) millions d’euros au premier semestre 2018. Le taux d’imposition s’élève à 10%, en ligne avec celui du premier semestre 2017, hors diminution de l’actif d’impôts différés, sans impact sur la trésorerie. Au total, le résultat net ajusté de la Société s’élève à 67 millions d’euros. Par conséquent, le résultat par action ajusté avant dilution et le résultat par action ajusté après dilution s’inscrivent, respectivement, à 0,74 euro et à 0,73 euro. Réconciliation des données financières ajustées vers les données IFRS Semestre clos le 30

juin 2018

(en milliers d’euros) Information

financière

ajustée Amortissement

et dépréciation

des actifs

incorporels

résultant

d’acquisitions Coûts liés aux

restructurations

et acquisitions Éléments de

rémunération

fondés sur les

actions et coûts

afférents Ajustements

de juste valeur

en rapport

avec des

acquisitions Information

financière IFRS Chiffre d’affaires 1 386 732 - - - - 1 386 732 Coût des ventes (889 325) (42 119) (1 362) (4 481) - (937 287) Marge brute 497 407 (42 119) (1 362) (4 481) - 449 445 Charges d’exploitation (405 644) (10 130) (12 206) (427 980) Résultat des activités opérationnelles 91 763 Résultat d’exploitation (42 119) (11 492) (16 687) - 21 465 L’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels résultant des acquisitions ont diminué de 426 millions d’euros à (42) millions d’euros. L’essentiel de cette amélioration est imputable à un effet de base favorable, Gemalto ayant comptabilisé, au premier semestre 2017, une charge de dépréciation exceptionnelle de (425) millions d’euros, sans impact sur la trésorerie, en raison de la dégradation des perspectives du marché des cartes SIM amovibles. La charge de 42 millions d’euros est, pour l’essentiel, liée à l’acquisition des activités Identity Management et Safenet. Les coûts liés aux restructurations et acquisitions ont baissé de 25 millions d’euros à (11) millions d’euros, les principales mesures du plan de transition ayant été comptabilisées en 2017. La charge de (11) millions d’euros inclut les coûts liés au projet Thales. En conséquence, le résultat d’exploitation de Gemalto s’élève à 21 millions d’euros au titre du premier semestre 2018, contre (433) millions d’euros au premier semestre 2017. La charge d’impôt s’établit à (1) million d’euros contre une charge de (41) millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, qui était principalement due à la diminution de l’actif d’impôts différés, sans impact sur la trésorerie, faisant suite à la révision des perspectives de résultat des activités opérationnelles de Gemalto en 2017. Le résultat net hors intérêts minoritaires s’inscrit à 3 millions d’euros au premier semestre 2018 contre (473) millions d’euros l’année dernière. Le résultat par action avant dilution et le résultat par action après dilution s’élèvent, respectivement, à 0,04 euro et 0,03 euro, au premier semestre 2018. État de la situation financière et tableau de variation de la position de trésorerie Au premier semestre 2018, les activités opérationnelles ont généré un flux de trésorerie positif de 126 millions d’euros avant variation du besoin en fonds de roulement, un niveau comparable à celui de l’année dernière. La variation du besoin en fonds de roulement a eu un impact négatif de (14) millions d’euros contre (1) million d’euros en 2017, le niveau des stocks en particulier dans l’activité Programmes gouvernementaux ayant enregistré une augmentation significative suite à la forte expansion du carnet de commandes. Les flux de trésorerie utilisés par les mesures de restructuration et les frais liés aux acquisitions s’élèvent à (27) millions d’euros et incluent les coûts liés au projet Thales. La trésorerie nette générée par les activités opérationnelles ressort à 99 millions d’euros. La trésorerie nette utilisée au titre des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles s’élève à (67) millions d’euros. Les acquisitions d’immobilisations corporelles ont diminué de 7 millions d’euros à (18) millions d’euros ; l’acquisition et la capitalisation d’actifs incorporels ont représenté une sortie de trésorerie de (48) millions d’euros. En conséquence, le flux de trésorerie disponible au premier semestre 2018 s’élève à 32 millions d’euros contre 50 millions d’euros au premier semestre 2017. Ajoutée aux flux de trésorerie utilisés par les autres opérations d’investissement, la trésorerie totale générée par les opérations d’exploitation et d’investissement s’élève à 28 millions d’euros. Les opérations de financement ont utilisé (83) millions d’euros de trésorerie, principalement au titre de la réduction de la dette. Le montant de la trésorerie, nette des découverts bancaires, s’élève à 248 millions d’euros au 30 juin 2018. Compte tenu du montant total des emprunts, soit 881 millions d’euros au 30 juin 2018, la dette nette de Gemalto a diminué à 633 millions d’euros contre 684 millions d’euros au 31 décembre 2017. La diminution de 51 millions d’euros de la dette nette s’explique par le flux de trésorerie disponible, généré par la Société au cours des six derniers mois, ainsi que par la contribution positive des instruments dérivés. Analyse sectorielle Nous présentons ci-dessous l’analyse sectorielle pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2018. Les variations du chiffre d’affaires sont exprimées à taux de change constants sauf indication contraire. Le chiffre d’affaires de Gemalto ressort à 1 387 millions d’euros au titre du premier semestre, en hausse de +6% à taux de change constants et inchangé à taux de change courants par rapport au premier semestre 2017. Retraité de la contribution de l’activité Identity Management, le chiffre d’affaires de Gemalto a progressé de manière organique de +2% à taux de change constants. La croissance du chiffre d’affaires s’appuie sur une forte augmentation des ventes dans le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité et du retour à la normale de la demande sur le marché des cartes EMV aux États-Unis. Deuxième trimestre 2018

(en millions d’euros) Total Identité, Internet des objets &

Cybersécurité Cartes à puce & Services

d’émission Chiffre d’affaires 737 351 386 À taux de change constants 5% +16% (4%) À taux de change courants (1%) +11% (9%) Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 737 millions d’euros, en hausse de +5% à taux de change constants. Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’est inscrit à 351 millions d’euros, en progression de +16% à taux de change constants par rapport à la même période de 2017. Le chiffre d’affaires du segment Cartes à puce & Services d’émission est ressorti à 386 millions d’euros, en retrait de (4%) à taux de change constants. Premier semestre 2018

(en millions d’euros) Total Identité, Internet des objets &

Cybersécurité Cartes à puce & Services

d’émission Chiffre d’affaires 1 387 644 743 À taux de change constants +6% +20% (3%) À taux de change courants = +12% (9%) Au premier semestre, le chiffre d’affaires a crû de +6%, en glissement annuel, à taux de change constants. Cette progression s’explique par la forte croissance des ventes dans les activités Entreprises, Internet des objets et Programmes gouvernementaux y compris l’activité Identity Management récemment acquise, mais aussi par le ralentissement du rythme de baisse du chiffre d’affaires des cartes SIM amovibles et par la stabilisation de l’activité Paiement. Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité est ressorti à 644 millions d’euros, en hausse de +20% par rapport à l’exercice précédent. Le carnet de commandes a poursuivi son expansion dans ce segment, porté par de solides contrats remportés, notamment dans l’activité Programmes gouvernementaux. Le chiffre d’affaires du segment Cartes à puce & Services d’émission s’est élevé à 743 millions d’euros, en repli de (3%) à taux de change constants. Résultat des activités

opérationnelles

(en millions d’euros) Total Identité, Internet des objets &

Cybersécurité Cartes à puce & Services

d’émission Premier semestre 92 49 43 En % du résultat total des activités opérationnelles 100% 54% 46% Au premier semestre, le résultat des activités opérationnelles ressort à 92 millions d’euros, soit quasiment le même niveau que l’année dernière, l’évolution favorable du mix d’activités au profit du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité ayant été compensée par une moindre performance de l’activité Digital du segment Cartes à puce & Services d’émission. La contribution du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité au résultat des activités opérationnelles de la Société s’établit à 54% pour ce semestre, contre 44% pour la même période de l’exercice précédent. Identité, Internet des objets & Cybersécurité Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 Variations annuelles en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires à taux de

change courants à taux de change

constants Chiffre d’affaires 643,6 572,4 +12% +20% Marge brute 265,2 41,2% 237,9 41,6% (0,4 pp) Charges d’exploitation (215,9) (33,5%) (197,1) (34,4%) +1,1 pp Résultat des activités opérationnelles 49,3 7,6% 40,7 7,1% +0,5 pp Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets et Cybersécurité s’élève à 644 millions d’euros, en hausse de +20% à taux de change constants par rapport à 2017. Au premier semestre, l’activité Programmes gouvernementaux a enregistré une très forte croissance du chiffre d’affaires par rapport à la même période de 2017. Cette évolution positive s’explique par la contribution de l’activité Identity Managements et les importantes livraisons de documents sécurisés en Europe, en Asie et en Afrique, qui ont compensé le ralentissement enregistré au Moyen-Orient. Au deuxième trimestre, Gemalto a procédé aux premières livraisons de ses solutions biométriques commerciales à un important client du secteur bancaire. Gemalto a également remporté un contrat record concernant la conception et la production de passeports auprès du ministère britannique de l’Intérieur. Le contrat porte sur une durée de 11,5 ans, dont 10 ans de services de production et d’émission. De plus, le système d’identification faciale en temps réel (LFIS) de Gemalto a excellé lors du rassemblement biométrique 2018, sponsorisé par le Département américain de la sécurité intérieure (DHS). Ces résultats témoignent des capacités d’innovation de Gemalto et de son offre de solutions inédite visant à aider les gouvernements à mieux protéger leurs citoyens. L’activité Cybersécurité a affiché, au cours du semestre, une très bonne performance, portée par le déploiement grandissant de solutions de chiffrement et de gestion des clés en Europe, dans le cadre de l’introduction du nouvel environnement réglementaire et, plus généralement, par la priorité accordée à la confidentialité et à la sécurité des données par les organisations à l’échelle mondiale. La ligne d’activité Monétisation de logiciels a également affiché de solides performances à la faveur de grands projets en Europe et en Asie. Le chiffre d’affaires de la ligne d’activité Authentification a légèrement diminué ce semestre, la transition en cours du mix produits, du matériel vers les solutions logicielles s’étant poursuivie. L’activité Internet des objets a affiché un excellent chiffre d’affaires au premier semestre. Cette progression s’explique par d’importants volumes de livraisons en Europe et en Asie à de gros clients de secteurs industriels clés, qui s’ajoutent aux fortes positions que Gemalto détient historiquement sur le marché automobile. Les projets remportés ce semestre témoignent du solide positionnement de Gemalto et de la poursuite des investissements dans son portefeuille d’activités, permettant à la Société de continuer à tirer parti de la demande soutenue du marché. La marge brute de l’ensemble du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’élève à 265 millions d’euros en hausse de +11%. Le taux de marge brute ressort à 41,2%, porté notamment par la contribution positive sur l’ensemble du semestre de l’activité Identity Management. Les charges d’exploitation du segment sont en hausse de 19 millions d’euros (+10%) par rapport à la même période de 2017. Cette augmentation est principalement due à l’intégration, sur l’ensemble du semestre, des charges d’exploitation de l’activité Identity Management, à la poursuite des investissements de R-D dans les activités Programmes gouvernementaux et Internet des objets, ainsi qu’au développement des canaux de vente de l’activité Cybersécurité. En conséquence, le résultat des activités opérationnelles du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’inscrit à 49 millions d’euros et la marge opérationnelle, à 7,6% au premier semestre 2018. Cartes à puce & Services d’émission Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 Variations annuelles en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires en millions

d’euros en % du

chiffre

d’affaires à taux de change

courants à taux de change

constants Chiffre d’affaires 743,1 820,4 (9%) (3%) Marge brute 232,2 31,2% 264,1 32,2% (1 pp) Charges d’exploitation (189,8) (25,5%) (212,0) (25,8%) +0,3 pp Résultat des activités opérationnelles 42,5 5,7% 52,1 6,3% (0,6 pp) Au premier semestre, le chiffre d’affaires du segment Cartes à puce & Services d’émission s’élève à 743 millions d’euros, en baisse de (3%) en glissement annuel à taux de change constants. Comme prévu, l’activité Paiement s’est stabilisée au cours du semestre sous l’effet conjugué du retour à la normale de la demande sur le marché des cartes EMV aux États-Unis et de la solidité des ventes dans les régions de la CEI, du Moyen-Orient et de l’Amérique Latine. Ces améliorations ont compensé le repli des programmes de renouvellement en Europe et la baisse des ventes en Asie. Le chiffre d’affaires des cartes SIM amovibles a poursuivi son ralentissement, au cours de ce semestre, suite aux premiers effets de la sortie d’un marché d’entrée de gamme de cartes SIM amovibles et à la renonciation à certaines opportunités en raison de la faiblesse de la marge opérationnelle qu’elles auraient générée. Les tendances sur le marché des cartes SIM amovibles restant inchangées, Gemalto poursuit l’ajustement des coûts opérationnels et son approche sélective en matière d’opportunités commerciales conformément à l’objectif de stabilité des marges, fixé pour ce segment. Le chiffre d’affaires de l’activité Digital s’inscrit en retrait, en glissement annuel, principalement en raison d’un repli des performances dans les services de Banque digitale et de Paiement mobile et des premiers effets de l’arrêt d’une ligne d’activité Paiement dans le cadre du plan de transition. Le déploiement des solutions de connectivité a progressé dans les secteurs clés du marché IoT alors que le besoin de services de connectivité à la demande (On Demand Connectivity : ODC) s’étend progressivement à l’ensemble des régions et opérateurs de réseaux mobiles. Sur le marché des services de paiement, Gemalto a annoncé le déploiement de son service Trusted Service Hub (TSH) qui permet la numérisation sécurisée des cartes de transport Octopus sur Samsung Pay, un autre programme phare qui fait suite aux succès récemment remportés au Japon et en Espagne, confirmant la compétitivité de l’offre digitale de Gemalto sur ce marché en pleine transformation. La marge brute du segment Cartes à puce & Services d’émission s’élève à 232 millions d’euros en repli de (12%). Le taux de marge brute ressort à 31%, au cours de ce semestre, en baisse de (1) point de pourcentage par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les charges d’exploitation ont diminué de (22) millions d’euros, à (190) millions d’euros au premier semestre 2018, reflétant les premiers effets positifs du plan de transition. En conséquence, le résultat des activités opérationnelles du segment Cartes à puce & Services d’émission au premier semestre 2018 ressort à 42 millions d’euros et la marge opérationnelle, à 5,7%. Rapprochement avec Thales En décembre 2017, Thales et Gemalto ont conclu un accord relatif à une offre intégralement en numéraire et unanimement recommandée, portant sur l’ensemble des actions émises et en circulation de Gemalto. Cette offre a été lancée le 27 mars 2018. Nous œuvrons avec Thales, à l’obtention des autorisations requises auprès des autorités réglementaires et antitrust pour finaliser la transaction. Selon les prévisions de Thales, le closing de l’opération devrait avoir lieu vers la fin 2018, une fois que Thales aura obtenu toutes les autorisations réglementaires usuelles. Pour plus d’informations sur l’offre de Thales et le rapprochement entre les deux sociétés, rendez-vous sur : Public Offer by Thales. Perspectives confirmées pour l’exercice 2018 Croissance attendue à deux chiffres des ventes pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité,

pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité, Stabilisation attendue de la marge opérationnelle dans le segment Cartes à puces & Services d’émission,

dans le segment Cartes à puces & Services d’émission, Croissance attendue à un chiffre, entre le milieu et le haut de fourchette, du résultat des activités opérationnelles de Gemalto Informations supplémentaires Ci-après quelques-uns des nouveaux contrats et événements annoncés par la Société au premier semestre 2018 : Identité, Internet des objets & Cybersécurité 9 janvier 2018 Le module sans fil LTE-M de Gemalto, qui étend la connectivité cellulaire d’une grande efficacité aux appareils IoT, obtient la certification AT&T 21 mars 2018 Gemalto dévoile deux innovations pour renforcer la sécurité des documents d’identité 11 avril 2018 Plus de 2,5 milliards de dossiers volés ou corrompus en 2017 17 avril 2018 Gemalto protégera les réseaux 5G de nouvelle génération contre les cyber-attaques avec les extensions Intel® SGX (Software Guard Extensions) 23 avril 2018 Gemalto remporte un contrat de service pluriannuel pour les nouveaux passeports britanniques 3 mai 2018 La technologie d’authentification biométrique de Gemalto révolutionne le contrôle aux frontières automatisé en Colombie 14 mai 2018 Gemalto renforce la confiance dans l’énergie intelligente grâce à sa nouvelle solution de sécurité de bout en bout 6 juin 2018 Gemalto lance une plateforme de chiffrement de réseau virtuel pour satisfaire les besoins évolutifs en matière de sécurité des données des entreprises 13 juin 2018 La solution de reconnaissance faciale de Gemalto domine le rassemblement biométrique 2018 du Département américain de la sécurité intérieure 21 juin 2018 Gemalto et Faraday Future travaillent ensemble pour déployer des véhicules connectés sécurisés Cartes à puce & Services d’émission 4 janvier 2018 Gemalto lance la première carte biométrique EMV pour les paiements sans contact. 31 janvier 2018 Le service Discovery de Gemalto améliore l’activation de la connectivité à la demande pour les appareils grand public du monde entier 27 février 2018 Telefonica Deutschland choisit la solution de Gemalto pour fournir un service de vérification de l’identité 6 mars 2018 Korea Telecom choisit Gemalto pour fournir une connectivité prête à l’emploi pour les voitures connectées 19 mars 2018 Dai Nippon Printing choisit la solution biométrique de reconnaissance faciale de Gemalto pour faciliter l’accès aux services bancaires mobiles au Japon 26 avril 2018 Gemalto permet la numérisation de la carte de transport Octopus à Hong Kong sur Samsung Pay 28 mai 2018 Gemalto annonce une collaboration avec Qualcomm Technologies pour intégrer une eSIM à la plateforme Snapdragon Mobile PC Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique La présentation des résultats de Gemalto pour le premier semestre 2018 sera diffusée en direct sur Internet en anglais aujourd’hui à 15h00, heure d’Amsterdam et de Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York). Diffusion audio La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site communication financière de Gemalto, via le lien ci-dessous : Gemalto webcast Cette diffusion est compatible avec les terminaux Android et iOS, y compris les iPads. Les questions seront posées par téléphone. Conférence téléphonique Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la séance des questions-réponses devront composer le : (UK) +44 330 336 9411 ou (US) +1 929 477 0324 ou (FR) +33 1 7677 2257 PIN : 3161560 La présentation peut également être téléchargée depuis le site Communication financière de Gemalto. La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet en différé environ trois heures après la fin de la présentation sur le site Communication financière de Gemalto. Ces enregistrements pourront être écoutés pendant un an. Le rapport semestriel, qui comprend les états financiers semestriels consolidés résumés au 30 juin 2018, est disponible sur le site Communication financière de Gemalto (www.gemalto.com/investors). Calendrier financier Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 sera publié le vendredi 26 octobre 2018, avant l’ouverture d’Euronext Amsterdam. Cotation en Bourse Gemalto N.V. fait l’objet d’une double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris, dans le compartiment A (Grandes capitalisations). Symbole : GTO Marchés de cotation Double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris Marché de référence Euronext Amsterdam Code ISIN NL0000400653 Reuters GTO.AS Bloomberg GTO:NA Gemalto a mis en place aux États-Unis depuis novembre 2009 un programme d’American Depository Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Chaque action ordinaire de Gemalto est représentée par deux ADR. Les ADR de Gemalto se négocient en dollars des États-Unis et donnent accès aux droits de vote et aux dividendes attachés aux actions Gemalto sous-jacentes. Les dividendes sont versés aux investisseurs en dollars des États-Unis, après avoir été convertis par la banque dépositaire dans cette devise au taux de change en vigueur. Structure ADR sponsorisé de niveau I Marché de cotation De gré à gré (over-the-counter, OTC) Ratio (ORD : DR) 1 action ordinaire pour 2 ADR DR ISIN US36863N2080 DR CUSIP 36863N 208 Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l’article 7 paragraphe 1 du Règlement européen n°596/2014 (règlement relatif aux abus de marché). À propos de Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté. Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel. Pour plus d’informations, visitez : notre site www.gemalto.com ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou d’échange ni la sollicitation d’une offre à vendre ou à échanger des actions de Gemalto. Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d’autres données historiques ou d’autres indications concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes à l’égard de futures opérations, événements, produits et services et les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et d’autres expressions similaires. Ces informations, ainsi que d’autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison de risques et d’incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société ; leur survenance pourrait avoir pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives contenues dans ce document incluent notamment : les tendances sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement et du commerce mobile ; la capacité de la Société à développer de nouvelles technologies, les effets de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement rencontrée sur les principaux marchés de la Société ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; l’aptitude à établir et maintenir les relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité à développer et à tirer profit de l’utilisation de nouveaux logiciels et services ; la rentabilité des stratégies de développement ; les conséquences des acquisitions et des investissements ; la capacité de la Société à intégrer les entreprises et les activités acquises conformément à ses attentes ; la capacité de la Société à développer les synergies attendues des acquisitions ; et les changements dans le contexte mondial, politique, économique, concurrentiel, de marché et réglementaire. En outre, la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n’ont de valeur qu’à la date de publication de ce document et la Société, ou toute autre personne, n’a pas l’obligation, ni ne prend l’engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou d’autres prévisions, sauf lorsqu’une loi ou une réglementation applicable l’exige. Annexe 1 Tableau de passage de l’information financière ajustée à l’information IFRS Semestre clos le

30 juin 2018

(en milliers d’euros) Information

financière

ajustée Amortissement

et dépréciation

des actifs

incorporels

résultant

d’acquisitions Coûts liés aux

restructurations

et acquisitions Éléments de

rémunération

fondés sur des

actions et coûts

afférents Ajustements

de juste valeur

en rapport

avec des

acquisitions Information

financière IFRS Chiffre d’affaires 1 386 732 - - - - 1 386 732 Coût des ventes (889 325) (42 119) (1 362) (4 481) (937 287) Marge brute 497 407 (42 119) (1 362) (4 481) - 449 445 Charges d’exploitation (405 644) (10 130) (12 206) (427 980) Résultat des activités opérationnelles 91 763 Résultat d’exploitation (42 119) (11 492) (16 687) - 21 465 Résultat financier (16 771) (16 771) Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (839) (839) Résultat non récurrent des sociétés mises en équivalence Impôt (7 749) (1 103) Résultat net ajusté 66 404 2 752 Intérêts minoritaires (445) (445) Résultat net hors intérêts minoritaires 66 849 3 197 Nombre d’actions avant dilution 90 237 90 237 Nombre d’actions après dilution 91 631 91 631 BPA avant dilution (€) 0,74 0,04 BPA après dilution (€) 0,73 0,03 Semestre clos le

30 juin 2017

(en milliers d’euros) Information

financière

ajustée Amortissement

et dépréciation

des actifs

incorporels

résultant

d’acquisitions Coûts liés aux

restructurations

et acquisitions Éléments de

rémunération

fondés sur les

actions et coûts

afférents Ajustements

de juste

valeur en

rapport avec

des

acquisitions Information

financière IFRS Chiffre d’affaires 1 392 842 - - - - 1 392 842 Coût des ventes (890 920) (43 580) (11 692) (5 172) (1 042) (952 406) Marge brute 501 922 (43 580) (11 692) (5 172) (1 042) 440 436 Charges d’exploitation (409 147) (424 671) (24 940) (14 662) (873 420) Résultat des activités opérationnelles 92 775 Résultat d’exploitation (468 251) (36 632) (19 834) (1 042) (432 984) Résultat financier (11 420) (11 420) Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 1 773 1 773 Résultat non récurrent des sociétés mises en équivalence 10 105 10 105 Impôt (54 262) (41 225) Résultat net 38 972 (473 751) Intérêts minoritaires (459) (459) Résultat net hors intérêts minoritaires 39 431 (473 292) Nombre d’actions avant dilution 89 837 89 837 Nombre d’actions après dilution 90 195 90 195 BPA avant dilution (€) 0,44 (5,27) BPA après dilution (€) 0,44 (5,27) *Corrigé de la diminution des impôts différés actifs **Corrigé des dépréciations et de la diminution des impôts différés actifs BPA avant dilution (€) *0,91 **0,01 BPA après dilution (€) *0,90 **0,01 Le résultat par action ajusté avant dilution du premier semestre 2017 est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions Gemalto en circulation au cours au cours du semestre clos le 30 juin 2017, soit 89 836 968 actions. Le résultat par action ajusté après dilution du premier semestre 2017 a été calculé sur la base de 90 194 882 actions correspondant à la méthode IFRS de calcul de l’effet de dilution, c’est-à-dire sur la base du même nombre moyen pondéré d’actions Gemalto en circulation et en faisant l’hypothèse que tous les instruments sur actions distribués auraient été exercés (892 434 instruments) et que les fonds reçus lors de l’exercice de ces instruments (29 179 802 euros) auraient servi à acquérir des actions de la Société au cours boursier moyen du premier semestre 2017 (534 520 actions) à 54,59 euros. Annexe 2 État consolidé de la situation financière (en milliers d’euros) 30 juin 31 décembre 2018 2017 ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 296 507 316 426 Écarts d’acquisition 1 497 345 1 468 214 Immobilisations incorporelles 731 288 757 814 Participations dans les sociétés mises en équivalence 7 192 8 542 Impôts différés actifs 53 310 37 818 Autre investissement 33 665 39 183 Autres actifs non courants 81 128 79 584 Instruments dérivés 369 0 Total de l’actif non courant 2 700 804 2 707 581 Actifs courants Stocks 251 432 226 339 Créances d’exploitation 994 780 998 500 Instruments dérivés 10 712 55 633 Trésorerie et équivalents de trésorerie 251 125 320 675 Total de l’actif courant 1 508 049 1 601 147 Total ACTIF 4 208 853 4 308 728 Capitaux Propres Capital social 90 786 90 424 Primes 1 330 696 1 303 799 Actions propres (6 592) (10 721) Juste valeur et autres réserves (167) 32 574 Écarts de conversion (62 111) (74 485) Report à nouveau 836 120 834 368 Capitaux Propres, Part du Groupe 2 188 732 2 175 959 Intérêts minoritaires 2 440 3 375 Total des Capitaux Propres 2 191 172 2 179 334 Passif Passif non courant Dettes financières non courantes 721 100 717 986 Passifs d’impôt différé 103 308 102 081 Provisions pour retraites et assimilés 128 319 126 716 Provisions et autres dettes non courantes 127 249 129 972 Instruments dérivés 1 105 - Total des dettes non courantes 1 081 081 1 076 755 Passif courant Dettes financières courantes 163 317 286 788 Dettes d’exploitation 680 039 682 248 Impôts courants 20 810 27 930 Provisions et autres dettes courantes 40 161 52 261 Instruments dérivés 32 273 3 412 Total des dettes courantes 936 600 1 052 639 Total des dettes 2 017 681 2 129 394 Total PASSIF 4 208 853 4 308 728 Annexe 3 Tableau de variation de la position de trésorerie Semestre clos le 30 juin en millions d’euros 2018 2017 Trésorerie et découverts bancaires, en début de période 302 663 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation, avant variation du besoin en fonds de roulement 126 121 Variation nette du fonds de roulement (14) (1) Flux de trésorerie absorbés par les mesures de restructuration et les frais liés aux acquisitions (27) (23) Flux de trésorerie nette provenant des opérations d’exploitation avant effet de décorrélation temporelle des produits de couverture/(instruments dérivés payés d’avance) 84 97 Effet de décorrélation temporelle des produits de couverture/(instruments dérivés payés d’avance) 15 21 Flux de trésorerie nette provenant des opérations d’exploitation 99 118 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (67) (68) Flux de trésorerie disponible 32 50 Intérêts perçus 1 1 Flux de trésorerie utilisés par les acquisitions (2) (761) Autres flux de trésorerie générés par les activités d’investissement (1) 0 Écarts de conversion (2) (7) Flux de trésorerie générés (utilisés) par des opérations d’exploitation et d’investissement 28 (717) Trésorerie générée (utilisée) par les programmes de liquidité des titres et de rachat d’actions 0 (0) Dividendes versés aux actionnaires de Gemalto 0 (45) Produit (remboursement) net des instruments financiers (78) 334 Intérêts versés (4) (2) Autres flux de trésorerie des opérations de financement (0) 3 Trésorerie et découverts bancaires, en fin de période 248 236 Emprunts à court et long termes, hors découverts bancaires, en fin de période (881) (1 074) Trésorerie/(Dette) nette, en fin de période (633) (838) Annexe 4 Chiffre d’affaires, par région Variations annuelles Premier semestre

en millions d’euros Premier semestre

2018 Premier semestre

2017 à taux de change

constants à taux de change

courants Europe, Moyen-Orient et Afrique 661 636 +6% +4% Amériques 478 469 +14% +2% Asie 248 288 (6%) (14%) Total 1 387 1 393 (6%) (0%) Variations annuelles Deuxième trimestre

en millions d’euros Deuxième trimestre

2018 Deuxième trimestre

2017 à taux de change

constants à taux de change

constants Europe, Moyen-Orient et Afrique 353 349 +3% +1% Amériques 257 247 +14% +4% Asie 121 146 (6%) (13%) Total 737 742 5% (1%) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180830005760/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GEMALTO 00:39 GEMALTO : Objectifs confirmés pour 2018 après un S1 sans relief RE 00:13 GEMALTO : Objectifs confirmés pour 2018 après un S1 sans relief RE 00:01 GEMALTO : résultats du premier semestre 2018 BU 15/08 GEMALTO : feu vert canadien à l'offre de Thales CF 14/08 Thales et Gemalto obtiennent le feu vert du Canada pour leur rapprochement DJ 14/08 GEMALTO : Thales et Gemalto annoncent l’obtention de l’Autorisation .. BU 14/08 THALES : obtient l’approbation du Canada pour son rapprochement avec GEMALTO AO 10/08 THALES : A suivre aujourd'hui AO 10/08 THALES/GEMALTO : la période d’acceptation de l’offre d’achat est à nouveau prolo.. AO 10/08 GEMALTO : période d'acceptation de l'offre prolongée CF Recommandations des analystes sur GEMALTO 28/03 GEMALTO : Invest recommande d'apporter à l'offre CF 28/03 GEMALTO : Invest Securities conseille d'apporter ses titres AO 28/03 GEMALTO : Invest Securities conseille d'apporter à l'offre CF

Données financières (€) CA 2018 3 041 M EBIT 2018 324 M Résultat net 2018 144 M Dette 2018 527 M Rendement 2018 1,07% PER 2018 35,28 PER 2019 26,52 VE / CA 2018 1,65x VE / CA 2019 1,53x Capitalisation 4 498 M Graphique GEMALTO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GEMALTO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 48,2 € Ecart / Objectif Moyen -2,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Vallée Chief Executive Officer & Executive Director Alexander J. Mandl Non-Executive Chairman Emmanuel Jean-Jose Unguran Executive Vice President-Central Operations Virginie Dupérat-Vergne Chief Financial Officer Serge Barbe Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GEMALTO 0.16% 5 261 MICROSOFT CORPORATION 30.96% 845 498 RED HAT 23.06% 25 554 ATLASSIAN CORPORATION PLC 96.55% 20 514 SPLUNK INC 54.15% 18 478 CITRIX SYSTEMS 28.77% 15 373