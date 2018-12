Gemalto : révèle que les entreprises du secteur des réseaux sociaux sont considérées comme vulnérables, 61 % des consommateurs déclarant qu'elles posent le plus grand risque d’exposition des données

Une majorité de consommateurs désirent s’éloigner des entreprises complètement en cas de brèche de données, les commerçants étant le plus à risque. C’est ce que révèle une étude de Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique. Deux tiers (66 %) d’entre eux sont susceptibles de ne pas acheter et de ne pas faire affaire avec une organisation qui subit une brèche dans le cadre de laquelle leurs informations financières et sensibles sont volées. Les commerçants de détail (62 %), les banques (59 %) et les réseaux sociaux (58 %) sont les plus à même de souffrir des conséquences, les consommateurs étant prêts à aller voir ailleurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181204005476/fr/

Personal data protection (Photo: Gemalto)

Après avoir sondé 10 500 consommateurs à travers le monde, Gemalto a découvert que, à tous les âges, 93 % d’entre eux incriminent sans détour les entreprises et envisageraient des actions contre elles. Ce sont les sites de réseaux sociaux qui inquiètent le plus les consommateurs, 61 % des entreprises concernées dans ce secteur ne protégeant pas suffisamment les données des consommateurs, suivis par les sites Internet des banques (40 %).

Les sociétés tenues responsables alors que les consommateurs agissent

Du fait de la prise de conscience grandissante vis-à-vis des problèmes de protection des données et de confidentialité des données, les consommateurs pensent aujourd’hui que la majorité (70 %) de la responsabilité de la protection de leurs données incombe à la société qui les détient. Cela a fait de la protection des données une préoccupation majeure pour les consommateurs lorsqu’ils interagissent avec une marque, 82 % d’entre eux souhaitant que les organisations prennent des mesures de sécurité en ligne renforcées. Ces préoccupations sont suscitées par les 91 % qui pensent utiliser actuellement des applications et des sites Web posant un risque pour la protection et la sécurité de leurs informations d'identification personnelle (IIP).

Bien que les consommateurs fassent porter avec fermeté la responsabilité sur les épaules des organisations, seulement un quart d’entre eux pensent que les sociétés prennent vraiment au sérieux la protection et la sécurité des données client. Prenant les choses en main, les consommateurs ne laissent aux entreprises aucune échappatoire, la majorité des sondés ayant déjà fait des commentaires aux organisations au sujet des méthodes de sécurité qu’elles proposent (35 %), ayant déjà envisagé de le faire (19 %) ou susceptibles de le faire à l’avenir (33 %).

« Les entreprises n’ont pas d’autre choix que d’améliorer leur sécurité si elles veulent satisfaire les consommateurs frustrés qui ne pensent pas que la charge de modifier leurs habitudes vis-à-vis de la sécurité leur incombe », a déclaré Jason Hart, directeur de la technologie en charge de la protection des données chez Gemalto. « Les réseaux sociaux en particulier ont une bataille à mener pour restaurer la confiance dans leur sécurité et montrer aux consommateurs qu’ils sont à l’écoute – faute de quoi ce sera désastreux pour les contrevenants les plus flagrants, les consommateurs décidant de faire affaire ailleurs. »

Un passé troublé et un avenir frustrant pour les consommateurs

Il n’est pas étonnant que les consommateurs soient frustrés par l’état de la protection des données au sein des organisations. Un quart des sondés ont déjà été victimes d’une utilisation frauduleuse de leurs informations financières (26 %), 19 % via l’utilisation frauduleuse de leurs IIP et 16 % via le vol d’identité. Pire encore, les consommateurs n’ont aucun espoir que les choses s’améliorent, les deux tiers (66 %) étant inquiets quant à la possibilité que leurs informations personnelles soient volées à un moment ou à un autre.

Même avec la crainte d’être victimes d’une brèche de données, les consommateurs n’envisagent pas de modifier leur comportement en ligne car ils estiment que la responsabilité incombe aux sociétés qui détiennent leurs données. Cela pourrait expliquer pourquoi plus de la moitié (55 %) des sondés continuent d’utiliser le même mot de passe pour différents comptes.

En plus de changer de marque, les jeunes sont davantage prêts à aller au-delà et à engager des poursuites judiciaires contre les marques qui perdent leurs données que les générations plus âgées. Près de sept jeunes sur 10 (67 %) de la tranche d’âge 18-24 ans ont révélé qu’ils poursuivraient en justice les fraudeurs et les marques qui seraient victimes d’une violation, contre seulement 45 % des 65 ans et plus, et 28 % de plus de la génération Z (18-24 ans) envisageraient à minima cette possibilité.

« Cela devrait être un avertissement pour les entreprises que la patience des consommateurs a atteint ses limites. Il est évident qu’ils sont peu convaincus que les organisations prennent au sérieux la protection de leurs données, ou que leurs préoccupations seront entendues, les obligeant à agir eux-mêmes », a ajouté M. Hart. « Alors que les jeunes deviennent les grands acheteurs de demain, les entreprises risquent de compromettre non seulement leurs flux de revenus actuels et futurs, mais aussi leur réputation si elles continuent de donner l’impression qu’elles ne prennent pas au sérieux la sécurité des données. À partir de maintenant, les entreprises doivent commencer à faire les choses essentielles correctement : protéger leur avoir le plus précieux – les données – avec des contrôles de sécurité corrects. »

Ressources supplémentaires

À propos de Vanson Bourne

Vanson Bourne est un spécialiste indépendant des études de marché pour le secteur technologique. Sa réputation en matière d’analyses basées sur des études robustes et crédibles repose sur des principes de recherche rigoureux et sur sa capacité à solliciter l’avis de décideurs de haut niveau dans toutes les fonctions techniques et commerciales, dans tous les secteurs d’activité et sur tous les principaux marchés. Pour de plus amples renseignements, visitez www.vansonbourne.com

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181204005476/fr/